Anche una pistola in casa insieme alla droga: 30enne albese arrestato dai Carabinieri

Un 30enne di Alba è stato arrestato dai Carabinieri della locale Compagnia per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e porto di armi od oggetti atti a offendere.



Nel corso di un controllo alla circolazione stradale eseguito dai Carabinieri nei pressi della stazione ferroviaria cittadina il giovane è stato fermato a bordo della propria autovettura, all’interno della quale i militari hanno rinvenuto una modesta quantità di marijuana e un coltello a serramanico.



Sospettando il possibile possesso di ulteriore stupefacente, i Carabinieri hanno esteso il controllo anche all’abitazione del giovane, dove, nel corso della perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto ulteriori 200 grammi di marijuana, 4 grammi di hashish, 2,5 grammi di ketamina, 20 pastiglie di allucinogeni oltre a materiale vario per il confezionamento delle dosi e una pistola illecitamente detenuta. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro.



È stato rinvenuto inoltre denaro contante trovato nella disponibilità del giovane, quasi 2mila euro, del quale il soggetto non è stato in grado di giustificare il possesso, e pertanto è stato anch’esso sottoposto a sequestro.



L’uomo è stato quindi dichiarato in stato di arresto e condotto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione. L’autorità giudiziaria di Asti, che ha convalidato l’arresto, ha disposto per il 30enne l’obbligo di firma presso la caserma dei Carabinieri.