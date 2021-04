"Una vita vissuta con gli animali", Trinità piange 'Lino' morto incornato da un toro

Trinità piange Giacomo "Lino" Curti, il 71enne, morto nella serata di ieri, domenica 19 aprile all'interno dell'azienda agricola di frazione Molini, nei pressi della rotatoria lungo la Strada provinciale 191 che porta a Bene Vagienna e Carrù.

Ancora in fase di accertamento la dinamica di quanto accaduto. L'uomo stava operando insieme al figlio nella gestione del bestiame quando intorno alle ore 18 nel tentativo di far rientrare gli animali in stalla un toro imbizzarrito lo avrebbe colpito con le corna. I violenti traumi riportati non gli hanno lasciato scampo. Vani i tentativi di rianimarlo, non si è potuto far altro che constatare il decesso.



Il figlio Giovanni "Gianni" Curti, 37 anni, nel tentativo di salvare il padre, con cui opera da anni all'interno dell'azienda agricola, è rimasto ferito a una gamba colpito anch'esso dall'animale. L'uomo è stato trasportato al nosocomio per accertamenti, ma è già stato dimesso e sta bene.

"Una vera tragedia, sono tuttora sconvolta - commenta il primo cittadino di Trinità Ernesta Zucco - conoscevo bene Lino, eravamo compagni di scuola. Da quando ha 7 anni ha sempre lavorato all'interno dell'azienda in frazione Molini. E' nato e vissuto con gli animali. Era una persona per bene e dedita al lavoro. Lo avevo incontrato pochi giorni fa. E mi parlava del lavoro in cascina, io lo esortavo a riposarsi e a mollare un po'. Ci volevamo bene. Auguro una pronta guarigione anche al figlio, un bravissimo ragazzo e un fotografo talentuoso. E ci stringiamo attorno al dolore di tutta la famiglia."



Non sono ancora note le date dei funerali in quanto sono ancora in corso le visite necroscopiche. Sul luogo del tragico incidente sono intervenuti una medicalizzata della Croce Bianca di Fossano oltre ai carabinieri dei rilievi.

Oltre al figlio Gianni, Lino Curti lascia la moglie Gregoria Barletta e la figlia Sonia, insegnante.