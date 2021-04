Calciomercato estate 2021

I migliori bookmakers si stanno già interrogando su come possono cambiare le squadre nella prossima stagione, soprattutto in vista di un nuovo calciomercato sempre più alle porte.

Analizzando la nostra Serie A ecco di cosa potrebbero avere le big per competere alla vittoria del Titolo.

L’inter, dopo essere prematuramente uscita dalla Champions League, ha sfruttato la sua rosa larga per concentrarsi solo sulla Serie A, e i risultati stanno dando ragione al Conte e Marotta.

Per il prossimo anno, difficoltà economiche permettendo, i nerazzurri vogliono diventare ancora più competitivi per vincere tutto.

In vista del futuro si sta pensando ad acquistare un vice Handanovic, magari giovane, da far maturare ancora un anno alle spalle del portiere sloveno e si sono fatti i nomi di Musso, Cragno e Meret.

A sinistra potrebbe essere ricercato un terzino capace di unire le due fasi offensive e difensive, Florenzi e Vazquez ad esempio.mentre in attacco si pensa a qualcuno in grado di essere una valida alternativa a Lukaku Lautaro.

Anche a centrocampo potrebbe essere fatto un innesto: si parla di Zielinsky e Svamberg mentre a parametro zero potrebbe arrivare Jerome Boateng

Il mercato di Milan e Juventus potrebbe essere legato dal caso Donnarumma, visto che il portiere potrebbe trasferirsi a Torino invece di rinnovare il contratto con la sua attuale squadra.

Con i soldi in arrivo in rossoneri potrebbero continuare il loro processo di crescita puntando su giovani interessanti da valorizzare e magari rivedere più avanti negli anni. La priorità sicuramente è acquistare un attaccante che possa essere una riserva o un compagno in attacco di Zlatan Ibrahimovic, giovane e pronto a crescere. Sembra che la dirigenza stia valutando i nomi di Scammacca e Vlahovic.

La Juventus invece puntando forte sul portiere della nazionale italiana continuerà senza dubbio il suo processo di svecchiamento con la conferma che giocatori come Demiral, De Ligt, Chiesa e Kulusevski il prossimo anno avranno maggior esperienza sulle spalle che di conseguenza gli responsabilizza maggiormente.

In più attenzione ai casi Dybala e Cristiano Ronaldo: forse almeno uno dei due verrà ceduto per far spazio o al ritorno del giovane Kean o per l’arrivo di Mauro Icardi.

Lazio, Napoli, Atalanta e Roma potranno iniziare a programmare la prossima stagione quando avranno la certezza di capire a quale competizione europea parteciperanno il prossimo anno.

Partendo da chi sarà in panchina la certezza maggiore la ha sicuramente Giampiero Gasperini che come ha dimostrato il caso Papu Gomez, ha il pieno sostegno della società ed è pronto a rimanere ancora a lungo sulla panchina della Dea. Bisogna capire se rimarrà in nerazzurro anche Ilicic, dopo che il trequartista sloveno ha avuto alcuni screzi proprio con l’allenatore e non è ancora chiaro se questa volta ci sarà un riappacificamento o le parti tenderanno a separarsi.

Forse, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla Champions potrebbe essere ceduto qualche giocatore importante per finanziare le casse del club per questo si fanno i nomi in uscita anche di giocatori come Gosens, Zapata e Muriel.

In casa Lazio balla la questione Simone Inzaghi: il mister è sempre più vicino alla firma del rinnovo del contratto con la squadra bianco celeste, ma più i giorni passano più aumentano le voci di separazione e malumori tra i tifosi.

La società poi dovrà essere brava a tenere tutti i migliori giocatori che ha in rosa ( Luis Alberto, Milinkovic Savic e Immobile sopratutto) per poi sondare il mercato in cerca di occasioni e affari che possano rinforzare e ringiovanire la squadra.

Il Napoli, soprattutto nelle ultime settimane, si è ripreso sul piano del gioco ma il rapporto tra il presidente Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso sembra essere arrivato ai minimi storici, per questo motivo è quasi certo un addio tra le due parti. Il club partenopeo prima di pensare a quali acquisti fare sul mercato dovrà trovare un nuovo allenatore e valutare quali giocatori potrebbero essere funzionali per inaugurare un ciclo vincente con la speranza e la voglia di far sognare i tifosi.

Chiudiamo con la Roma che rischia di non arrivare tra le prime 4 del campionato, ma che potrebbe giocare comunque la prossima Champions League con la vittoria dell’Europa League. Fonseca potrebbe andare via portando però un trofeo a casa, che sarebbe sicuramente un particolare non da poco in vista della nuova stagione.