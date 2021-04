Seminario sul giardinaggio con il comizio agrario

Il Comizio Agrario promuove un seminario di giardinaggio “Fiori e Forme. 100 idee per giardini facili e comodi”, suddiviso in due lezioni online (martedì 27 aprile – martedì 4 maggio 2021) dalle ore 20,30 alle 22 circa. Gli incontri sono tenuti da Maurizio Zarpellon, garden designer e autore di diversi libri tra cui “I giardini dei sensi”, “Naturalmente in giardino”, “La foresta dei picchi neri” e “Vento alto”. Il link di accesso alla lezione verrà dato a chi si iscriverà.



Programma: 27 aprile 2021: “Le fantastiche 30. le piante robuste e belle adatte ai nostri giardini cuneesi”; 4 maggio 2021: “Non solo piante. tutto ciò che rende bello e ‘comodo’ il giardino, oltre alle piante”.



Per info e iscrizione al seminario contattare il Tecnico agrario Federico Odetto,

Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì

Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).

E-mail: seminari@comizioagrario.org