Remo Galaverna eletto presidente dell’ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Cuneo

Tra le novità (introdotte dalle legge 3/2018) c’è l’attivazione delle Commissioni di Albo alle quali sono attribuiti nuovi compiti e nuove responsabilità; e il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: un commercialista esterno esperto nella revisione dei bilanci della pubblica amministrazione cooptato all’esterno.

Presidente del Consiglio direttivo (che rappresenta 4750 iscritti) è stato eletto Remo Galaverna, infermiere della struttura dipartimentale Rianimazione dell’azienda ospedaliera S. Croce e Carle, vice Laura Bertola infermiera coordinatore del Dipartimento Chirurgico dell’Asl CN1, segretaria Elisa Roggero coordinatrice infermieristica della struttura complessa Medicina Interna del S. Croce e Carle, tesoriere Matteo Brignone Infermiere Siet 118 della struttura complessa Emergenza sanitaria territoriale 118 dell’Asl CN1.

Fanno parte del Consiglio: Martina Bertolino infermiera tutor pedagogico del corso di Laurea di Infermieristica Cuneo, Maria Pia Bona coordinatore infermieristico presso la Psichiatria di Verduno e C.S. Alba, incaricata di funzione organizzativa e gestione delle risorse professionali del dipartimento di Salute Mentale dell’Asl CN2, Ester Bracco infermiera della Medicina Interna 2 del S. Croce e Carle, Elisa Brignone infermiera pediatrica della Terapia Intensiva Neonatale del S. Croce e Carle, Gabriele Cardone infermiere Coordinatore Operativo Comunità Protetta e Centro Diurno “I Girasoli” ASL CN1, Davide Massa infermiere pediatrico della Pediatria e Neonatologia dell’ospedale di Savigliano, Luca Mazzucchi infermiere presso le Malattie Infettive e Tropicali del S. Croce e Carle, Sabrina Panebianco infermiera Gastroenterologia a Verduno, Emanuele Peirano infermiere libero professionista vice presidente studio Associato Infermieri Insieme, Jessica Serra infermiera Anestesia e Rianimazione di Savigliano, Alessia Tallone infermiera Anestesia e Rianimazione Savigliano ASL CN1.

















Si ricordano inoltre per la Commissione d’Albo Infermieri: presidente David Peirone coordinatore infermieristico presso la Rianimazione del S. Croce e Carle, vice Marco Nannini Infermiere Siet 118 Emergenza sanitaria territoriale 118 Asl CN1, segretaria Monica Bottero Infermiera libera professionista.

Commissione d’Albo Infermieri Pediatrici: presidente Laura Barbotto infermiera pediatrica, vice Elisabetta Frulio infermiera pediatrica Coordinatrice Infermieristica Consultori Familiari ASL CN1.





Il collegio dei revisori è presieduto da Bruno Giordano Commercialista.





“I nostri obiettivi per il prossimo quadriennio – spiega il presidente dell’Ordine Remo Galaverna – consistono nel mantenere e implementare spazi di consulenza: previdenziale, commerciale, legale gratuita; identificare bisogni emergenti di tipo professionale e costituire commissioni di studio; partecipare alla definizione delle procedure disciplinari come previsto dalla Legge 3/2018 a livello provinciale e regionale; garantire un costante aggiornamento della Amministrazione Trasparente; mantenere e aggiornamento costante del sistema informatico dell’Ente e utilizzo di videoconferenza per le riunioni istituzionali riducendo significativamente le spese di gestione”.

Inoltre l’Ordine punta a favorire la partecipazione degli infermieri agli incontri con gli stakeholder istituzionali, il confronto e la collaborazione con Ordini di altre professioni, collaborare con le associazioni di categoria per la tutela del cittadino, sostenere la formazione infermieristica tenendo conto delle misure restrittive dovute al Covid e mantenere la rete con le Università.





Il dottor Galaverna mantiene inoltre la funzione di segretario del Coordinamento regionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche della Regione Piemonte.