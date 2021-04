E' zona arancione: anche in Granda torna la scuola in presenza (GALLERY)

A due giorni dal passaggio ufficiale in zona arancione torna a suonare - finalmente - anche in Granda per tutte le categorie la campanella della scuola in presenza: al 50% per le superiori e al 100% per medie ed elementari.

L'incidenza dei casi di Coronavirus in provincia - in lenta ma costante diminuzione come in tutto il resto del Piemonte, già in zona arancione da una settimana intera - ha spinto gli istituti a riaprire le porte a insegnanti, personale scolastico e alunni, seppur ancora in percentuale limitata.

“Stamattina mi sono svegliata con l’agitazione - racconta Ilaria D., 14 anni, studentessa dell'Arimondi-Eula di Savigliano - perché abbiamo tante verifiche da fare e dovremo impegnarci tanto. L’ultima volta al 50% avevamo verifiche tutti giorni quando in presenza, è molto impegnativo rispetto alla dad. Però per me è stato bello rivedere i miei compagni, essendo in prima non ho avuto la possibilità di conoscerli: rivederli ti fa sentire più parte della scuola”.

Al momento dell'uscita, in linea generale, i ragazzi si sono dimostrati diligenti nell'indossare le mascherine e nel fare ritorno a casa - o nel raggiungere le fermate degli autobus - cercando di ridurre al minimo le occasioni di assembramento.