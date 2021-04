Gli studenti del Bodoni a lezione di volontariato

Venerdì 9, martedì 13, giovedì 15 e sabato 17 aprile le classi 3^A e 4^A del Liceo Scientifico “G.B. Bodoni” di Saluzzo hanno seguito otto ore di lezione tenute dalla Caritas Diocesana Saluzzese, nell’ambito del progetto “Coltivare Cittadinanza”. A causa della situazione epidemiologia, gli incontri si sono tenuti sulla piattaforma “Google Meet”.



Anna Cattaneo che lavora presso l’organismo pastorale ci ha spiegato che cos’è la Caritas, come funziona e quali sono i progetti in atto. Non sono mancati ospiti e testimonianze toccanti da parte dei diretti interessati.



Ogni incontro si apriva con dei quiz anonimi sul sito www.mentimeter.com che introducevano l’argomento del giorno. Spesso abbiamo scoperto che quello che reputavamo vero in realtà non lo era. Dopo ogni “conferenza” potevamo scrivere le nostre opinioni su un “Padlet”, una bacheca virtuale sulla quale potevamo scrivere anonimamente le nostre impressioni o opinion su dei post-it colorati. Volendo, si poteva richiedere di ricevere gratuitamente dei quadernetti con un articolo della Costituzione sulla copertina sui quali appuntare le sensazioni che ci hanno accompagnato in questo percorso.



Gli argomenti trattati sono stati veramente tanti: l’immigrazione, lo spreco alimentare, l’economia circolare, l’indipendenza dei giovani, la povertà, il disagio economico e sociale. Ognuno di questi è collegato con uno dei progetti della Caritas: il centro di ascolto, l’Emporio della solidarietà, Ri-vestiti, la mensa, la Casa Madre Teresa, e il Cohousing Casetta. Ognuno di questi ha come scopo quello di aiutare in maniera disinteressata gli altri, andando oltre a differenze e a pregiudizi per compiere un percorso di crescita personale.

Non sono solo le persone aiutate a migliorare la propria situazione, ma anche i volontari. Svolgere attività di volontariato è un’esperienza che mette di fronte a se stessi ed è anche un atto di generosità e sensibilità sociale.

Il progetto non si ferma qui: nel mese di maggio, Covid permettendo, si terranno degli incontri pomeridiani durante i quali visiteremo “Casetta” e contribuiremo alla cura del suo orto.

Quest’attività è stata senza dubbio molto interessante: abbiamo avuto modo di conoscere le situazioni di povertà e di disagio che sono molto vicine a noi, anche se spesso non le vogliamo vedere.

Francesca Gregorio

3^A

Liceo Bodoni - Saluzzo