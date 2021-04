Rinnovo direttivo Avis di Boves. Daniele Dutto il più votato

Nella giornata di sabato 17 aprile, dopo sei giorni di quarantena, gli scrutatori hanno effettuato lo spoglio delle schede della votazione per il rinnovo del direttivo della sezione locale dell'AVIS.



Le votazioni si sono svolte in parte online, per chi aveva richiesto via mail il link, e in parte con la semplice consegna della scheda presso la sede di piazza Borelli 7. Hanno partecipato alla votazione online 72 persone mentre hanno consegnato le schede 40 persone per un totale di voti validi pari a 112.



I voti, 7 massimi per ogni scheda per il rinnovo del direttivo, uno per il rinnovo del collegio dei revisori, sono così ripartiti.



Candidati al consiglio direttivo

Bellone Carlo: 62 voti

Borio Massimo: 53 voti

Cavallo Marco: 24 voti

Dutto Claudia: 20 voti

Dutto Daniele: 88 voti

Dutto Fabio Secondo: 63 voti

Dutto Graziano: 79 voti

Giordano Celestino: 8 voti

Giordano Piera Gabriella: 58 voti

Giubergia Matteo: 49 voti

Giuliano Federica: 57 voti

Miraglio Marina: 14 voti

Mondino Luigino: 37 voti

Oggero Fabrizio: 16 voti

Pellegrino Michelino: 24 voti

Viada Annalisa: 48 voti



Revisori dei conti

Cerato Maria Maddalena: 31 voti

Dalmasso Franco: 13 voti

Pellegrino Armando: 50 voti

Rinaudo Costanzo: 12 voti

Appena sarà possibile verranno convocati gli eletti (i primi undici) e sarà eletto il presidente, i due vicepresidenti, il segretario, consiglieri e delegati frazionali.



"Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alle votazione, significa che la nostra sezione è viva e attiva. L'ingresso nel direttivo di persone giovani è un segnale di rinnovamento che auspicavamo" dichiara il presidente uscente Graziano Dutto.



Durante la donazione collettiva di sabato 17 aprile presso l'ospedale di comunità di Boves ha donato anche il socio Emanuele Becchis, campione mondiale di skiroll che dichiara: "Era un po' di anni che non donavo, oggi è stato un bel ritorno soprattutto sapendo di essere d'aiuto al prossimo".



In allegato la foto di Emmanuele Becchis dopo la donazione.