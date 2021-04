Atletica: Roata Chiusani protagonista ad Alba, vittorie di Diallo e Migliaccio

Sabato 17 aprile si è aperta la stagione outdoor con il Meeting Regionale su pista di Alba.

Sotto la guida dei tecnici Fabio Milano e Paolo Berto, ottimo inizio per l’Atletica Roata Chiusani, che mette a segno due vittorie tra gli Assoluti, con Allassane Diallo, primo nei 300hs con il nuovo personale di 38”65, e Giorgia Migliaccio con 33,14m nel lancio del disco.

Terza piazza nel salto in lungo per Alessandro Massa con 6,06m, quarto Francesco Mattio. Buone prove nei 100m donne per Anita Armando e Anna Bertaina e Luca Ribero nei 100m Uomini. In gara sui 1500m bene Lorenzo Bianchi 9° in 4’24”39 ed i compagni di squadra Marco Tomatis e Javier Carballo.

Nella categoria cadette/i terzo gradino del podio negli 80m piani per Sofia Bonardello e Dalmasso David, entrambi al personale rispettivamente di 11”23 e 9”95, buone prove per Aurora Armando e Virginia Serale.

Niccolò Ocleppo si classifica 4° nei 300 ostacoli, bene Vittoria Boi impegnata nella prova sui 1000m.