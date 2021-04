Tennis: Country Club Cuneo, riprende l'attività agonistica

Con le migliori aspettative di poter ritornare alla normalità, lo sport e nello specifico il tennis, riprende l'attività agonistica a squadre, fermatasi nel 2020 causa della pandemia.

L'attività è ripartita, domenica 18 aprile con la serie C, strutturata su base regionale.

Il Country Club Cuneo del Direttore Tecnico Moreno Baccanelli, si presenta ai nastri di partenza con dodici formazioni suddivise in quattro categorie: in serie C una squadra femminile, in serie D cinque maschili di cui due limitate e una femminile limitata, una squadra maschile nel campionato di serie B2 e una femminile nel campionato nazionale B1.

Quest'ultima, composta dalle giocatrici Laura Shaeder, Sveva Mazzari, Maddalena Giordano, Federica Costa, Gaia Maduzzi, Carlotta Ripa, Noemi Giraudo e Benedetta Prato, con capitano Nicole Clerico, è stata inserita in un girone alquanto complesso, composto da TC Triestino, Apem Copertino Lecce, CT Firenze, TC Baratoff Pesaro, GS Argentario Trento e CUS Catania. Il battesimo è previsto domenica 16 maggio in trasferta a Catania.

Nella formazione maschile di B2 capitanata da Gabriele Dutto, anche giocatore, militano Andrea Gola, Nicolò Giordano, Alessandro Maturo, Alessio Delfino, Lorenzo Barale, Giovanni Becchis. Suoi futuri avversari, il TC Sale Alessandria, AS Amp Torino, San Mauro Country Club Torino, ST Borgaro Torino, TC Santa Margherita Ligure, TC Genova. Inizio casalingo, domenica 16 maggio, con la formazione torinese del San Mauro.

Di pari passo riprenderà anche l'attività giovanile. Nei vari campionati U 10/12/14/16 maschili e femminili il Country Club schiera dodici squadre coinvolgendo 39 tra ragazzi e ragazze.

Il movimento complessivo di tutta l'attività agonistica a squadre del Circolo annovera in totale più di cento atleti, a testimonianza dell'ottimo lavoro svolto dal DT Moreno Baccanelli e da tutto lo staff dei Maestri.