A Cherasco una distesa d’oro: sono i campi di colza in fiore immortalati da Tino Gerbaldo

Una distesa d’oro. Lungo il fondovalle di Cherasco, i campi coltivati a colza sono esplosi in tutto il loro colore e la loro luce. Il fiore della pianta, della famiglia delle Brassicaceae, è sbocciato trasformando la zona in una tavola splendente, che non è sfuggita all’obiettivo del fotografo Tino Gerbaldo.

La sua fotografia è diventata una vera attrazione per il popolo di Facebook, tanto da aver guadagnato una pioggia di like e di commenti dedicati a questi fiori gialli da cui si estrae l’olio oggi utilizzato dall’industria alimentare oppure come biocombustibile e nelle aziende di cosmetica.