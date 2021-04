La regista monregalese Alice Filippi in copertina su 'Elle'

Una serie di interviste con Alba Rohrwacher, Ginevra Elkann, Vittoria Puccini, Barbara Chichiarelli, Susanna Nicchiarelli e ovviamente ad Alice Filippi per raccontare il mondo femminile.

Classe 1982 e diplomata alla New York Film Academy in regia, Alice Filippi collabora dal 2005 con Carlo Verdone lavorando come aiuto nei film: “Il mio miglior nemico”, “Grande Grosso e Verdone”, “Posti in piedi in Paradiso”, “Cenerentola – una favola in diretta”, “Sotto una buona Stella”. Inoltre ha collaborato con Montaldo, Martone, Veronesi, Marengo, Infascelli, che hanno contribuito alla sua formazione. In ambito internazionale ha svolto aiuto alla regia su “The 15:17 to Paris” regia di C.Eastwood, “Inferno” regia di Ron Howard, “Spectre” regia di Sam Mendes, “Eat, Pray, Love” regia di Ryan Murphy, e sulla serie tv per Sky “I Borgia “. Autrice e regista degli spot “FAI COME ME!” sulla sicurezza stradale andati in onda sulle reti Mediaset, Sky e reti Rai, è autrice anche dello short film “MY GREEN FASHION DREAM” pubblicato sulla sezione Talents di VOGUE.it. Nel 2017 aveva esordito fuori concorso al Torino Film Festival con il docu-film “78 – Vai piano ma vinci”.