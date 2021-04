Apre il nuovo casello di Marene: strategico per le terre del Monviso

«Apprendiamo con soddisfazione della riapertura domani mattina (21 aprile) dell’ingresso in A6 a Marene. Una indubbia comodità per i residenti nelle Valli e nelle Terre del Monviso per raggiungere la rete autostradale, a cui abbiamo lavorato con determinazione all’epoca in cui Francesco Balocco era assessore regionale, Cussa sindaco di Savigliano, Manavella referente provinciale ed io delegato della Granda nell’Agenzia della mobilità».

«Il nuovo casello -prosegue il primo cittadino saluzzese - con la rotonda in ingresso a Savigliano appena terminata e il trasferimento ad Anas della Saluzzo - Savigliano e della Saluzzo - Pinerolo si inserisce in un quadro di miglioramento complessivo della viabilità della nostra zona. Una conferma in più che la leale e fattiva collaborazione tra enti, in un’ottica strategica produce risultati positivi per tutte le comunità insediate nell’area vasta».

«La politica deve sempre più sforzarsi - aggiunge Balocco - di cambiare approccio: servono una nuova scala progettuale ed una visione complessiva per rilanciare le aree interne come quella in cui abitiamo, dove lavoriamo, dove cresciamo i nostri figli».