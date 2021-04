Arriva da Cherasco la nuova agente della Polizia locale di Corneliano d'Alba

Dallo scorso 12 aprile una nuova agente di Polizia Locale ha preso servizio presso il Municipio di piazza Cottolengo.

La nuova vigilessa si chiama Miriam Forelli, ha 28 anni, è originaria di Cherasco ed è laureata in Scienze Forestali.

Nelle scorse settimane è risultata tra i vincitori del concorso bandito nel 2020 dal Comune di Bra per undici posti nei corpi di Polizia Municipale della città della Zizzola e di diverse altre amministrazioni locali di Langhe e Roero, tra le quali quella cornelianese.



In attesa di poter sostenere lo specifico corso regionale organizzato annualmente per i nuovi assunti in questa importante mansione, è già stata impegnata nelle numerose attività d’ufficio previste dal suo ruolo. Collaborerà inoltre con il vigile di Piobesi d'Alba, l’agente Fabio Cassella, nell'ambito dei servizi che i due Comuni viciniori svolgono congiuntamente sotto il cappello dell'Unione "Colline del Riddone".



"E’ una fortuna - commenta il sindaco Alessandra Balbo - che il nuovo agente abbia effettuato il proprio percorso di studi nel settore ambientale, le sue competenze nell'ambito forestale ci saranno sicuramente molto utili. A lei va il nostro augurio di un un positivo e produttivo inserimento nel nostro comune".