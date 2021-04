Primi selfie sullo sfondo degli "steli d’artista" nei vigneti del Roero

Prende forma il progetto "Vite ad Oriente", ideato dall'architetto Luca Colombatto, per integrare forme d’arte nel paesaggio collinare del Roero attraverso la posa di monoliti in pietra, inseriti nei vigneti come "pali di testa" dei filari.



Sono sette gli "steli d'artista" che nei giorni scorsi sono stati installati sulla "Strada del Barbera" a Castellinaldo d’Alba, comune capofila del progetto, mentre altri andranno presto a Govone, Guarene, Vezza d'Alba, Castagnito, Priocca e Canale, lungo un percorso paesaggistico d'arte e vino appositamente ideato.



"Un bel contributo alla promozione del territorio reso possibile grazie alla disponibilità di un gruppo di volontari dell’associazione Vinaioli di Castellinaldo – commenta il vicesindaco Enrico Marsaglia -. Il loro lavoro è già un vero successo: numerose le persone che, già il giorno seguente alla posa, si sono fatte un selfie con le nuove opere. Restiamo in attesa di poter inaugurare a breve l'intero progetto, alla presenza di coloro che lo hanno reso possibile".