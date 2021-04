Contributi economici dell’Unione Montana Valle Varaita alle case di riposo di Sampeyre, Piasco e Costigliole Saluzzo

Nel corso della seduta dello scorso venerdì 16 aprile 2021, la Giunta dell’Unione Montana valle Varaita ha definito l’erogazione di contributi economici a sostegno delle Case di Riposo della valle, particolarmente esposte sotto il punto di vista economico a causa dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19. L’acquisto di mascherine, tute, visor, guanti e altri dispositivi di protezione individuale, l’uso più elevato di soluzioni per la sanificazione e in generale l’adeguamento delle strutture ai protocolli imposti per la gestione della pandemia ha infatti gravato in modo significativo sul bilancio delle strutture, che si trovano ora in uno stato di significativa difficoltà economica e hanno dovuto iniziare a mettere in atto procedure per la riduzione dei costi di gestione, a partire dalla presenza di personale.

In considerazione di questa situazione e per garantire un sostegno alle residenze per anziani del territorio, l’organo di governo dell’Unione Montana ha stabilito di erogare la somma di 9.000 € alla Casa di Riposo San Giuseppe di Sampeyre, e la cifra di 4.000 € ciascuna alla Casa di Riposo “Anna ed Emilio Wild – Ospedaletto Duelli” di Piasco e alla Casa di Riposo “Orchidea” di Costigliole Saluzzo. L’Ente non ha erogato contributi alla Casa di Riposo “Villa Michelis Allasina” di Venasca, poiché quest’ultima aveva già ricevuto recentemente un aiuto di 12.000 € da parte del Comune di Venasca.

La cifra destinata alla residenza per anziani di Sampeyre, di importo più consistente rispetto a quelle delle altre strutture di valle, tiene conto della particolare fragilità e delle specifiche difficoltà sostenute dal presidio, che svolge tra l’altro un ruolo di primaria importanza per tutto il territorio della media e dell’alta valle Varaita e che ha patito più degli altri le conseguenze drammatiche della diffusione del virus.

«Consapevoli dell’importante ruolo delle residenze per anziani per il nostro territorio – sottolinea Michela Berardo, consigliera dell’Unione Montana valle Varaita con delega alla Sanità – abbiamo definito di erogare un contributo per sostenerle, per quanto ci è possibile, in questo difficile momento. Le somme saranno rese disponibili attingendo ad una parte dell’avanzo vincolato dell’Ente. Ci auguriamo che la campagna vaccinale in corso e il conseguente, auspicato, allentarsi delle misure di sicurezza messe in campo per contrastare la diffusione del Covid-19 possano garantire alle strutture di ritrovare presto la piena stabilità operativa».