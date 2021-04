Cuneo: in zona arancione torna anche il mercato del martedì (GALLERY E VIDEO)

Con il ritorno del mercato del martedì Cuneo torna (quasi) alla vita normale.

Sono tanti cittadini che - nel rispetto delle regole di prevenzione sanitaria anti-Covid - si sono accalcati in Corso Nizza, piazza Galimberti, nella zona di piazza Foro Boario, in piazza Virginio e lungo via Roma per visitare le tradizionali bancarelle, di cui il passaggio in zona arancione ha (finalmente) permesso il ritorno.

Dopo la riapertura delle scuole in presenza di ieri (19 aprile) - e nonostante i numeri dell'epidemia da Covid, che ancora faticano a mollare la presa - , il nostro capoluogo sancisce così l'effettivo passaggio "di colore" del territorio provinciale.