A Ceva un'interrogazione sulla situazione del Parco della Rotonda

Quale futuro per il parco della Rotonda di Ceva?

Il consigliere Bruna Sanino ha presentato un'interrogazione in merito da discutere nel corso del primo consiglio comunale utile per chiedere al sindaco e alla giunta modalità e tempistiche per il ripristino dell'area.

L'area è stata fortemente danneggiata dall'alluvione dello scorso ottobre e riveste una grande importanza per la cittadinanza, come si legge nel testo dell'interrogazione: "Visti i danni causati dall'alluvione dello scorso ottobre a tutta la città, tra cui il parco della Rotonda, considerato l'interesse della cittadinanza all'utilizzo, in particolare nel periodo estivo, dell'area verde e del parco giochi dei bambini, appurato lo stato di semi abbandono in cui versa attualmente tale area si chiede al sindaco e alla giunta come pensa di ripristinare tale luogo e le relative tempistiche".

"A seguito di un sopralluogo presso il Parco della Rotonda e dentro i locali, effettuato dal gruppo consiliare Una Svolta per Ceva, insieme con il personale" - commenta il capogruppo Fabio Mottinelli - "Abbiamo ritenuto opportuno chiedere all'amministrazione quali intenzioni abbia in merito, anche per tenere i riflettori accesi su un'area importante per le famiglie di Ceva, ma non solo, nella bella stagione."