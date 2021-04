Domani i funerali del 70enne investito sulla provinciale tra Neive e Castagnito

Sono stati fissati per domani, mercoledì 21 aprile alle ore 10.30 nella Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Neive capoluogo, i funerali di Mario Aimasso, il 70enne che nel pomeriggio di sabato scorso, 18 aprile, ha perso la vita investito da un’automobile mentre a bordo della sua bicicletta percorreva la strada provinciale tra Neive e Castagnito.



Ad annunciare le esequie la famiglia del pensionato, con la moglie Maria Vittoria, la figlia Laura con Marco, il figlio Marco con Sara, i cinque nipoti e la sorella Ada.



Il rosario sarà recitato questa sera, martedì 20, alle ore 20 nella stessa parrocchiale. Dopo le esequie la salma proseguirà verso il tempio crematorio di Bra.



Per volere della famiglia non fiori, ma offerte all’associazione di soccorso Asava, di cui Mario Aimasso era uno storico, stimato volontario.