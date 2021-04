Pulizia straordinaria in piazza Kennedy a Fossano: verranno rimosse tutte le biciclette abbandonate

Lunedì 26 aprile a Fossano verrà effettuata una pulizia straordinaria in piazza Kennedy dove, da tempo, le rastrelliere sono sommerse dalle bici. L’intervento avrà inizio alle 7 del mattino e la conclusione è prevista per le 18.



Le biciclette abbandonate sulle rastrelliere dei lati: nord-est, nord-ovest e sud-ovest, verranno rimosse. I mezzi a due ruote, ritenuti in buono stato di conservazione, verranno trasportati al magazzino comunale dove saranno trattati come oggetti smarriti il cui deposito è gratuito. Questo servizio permetterà, a chi scoprisse la propria bicicletta portata al magazzino, di ritirarla senza sostenere costi. La ditta San Germano inoltre provvederà alla sanificazione degli spazi interessati.