Sabato 24 aprile a Venasca giornata di vaccinazioni per i 70enni

Sabato 24 aprile a Venasca è in programma una giornata di vaccinazioni contro il Covid-19 per persone nella fascia di età compresa tra i 70 e i 79 anni e residenti nei comuni di Melle, Brossasco, Venasca, Isasca e Rossana. Il servizio è rivolto a tutti gli assistiti dei medici di base Uranio, Garzino e La Rosa che abbiano effettuato la pre-prenotazione attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Piemonte.

Nel corso della settimana il personale dell’Unione Montana valle Varaita, cui è affidato il servizio di segreteria e prenotazione, contatterà tutti gli interessati per definire l’orario degli appuntamenti, in modo da evitare assembramenti e la formazione di code. Si richiede quindi la massima puntualità a tutti i prenotati.

La vaccinazione si svolgerà presso il Salone Consiliare del Comune di Venasca, che ha messo a disposizione i locali per tutta la durata della giornata, e le iniezioni saranno effettuate da personale infermieristico della ASL CN1. Per favorire il corretto svolgimento delle operazioni, sarà inoltre presente personale volontario della Protezione Civile di Venasca e della Croce Rossa di Melle.

«Grazie alla collaborazione di tanti – sottolinea Silvano Dovetta, Presidente dell’Unione Montana Valle Varaita – stiamo allestendo un servizio efficace garantendo la massima sicurezza per tutti: anche per la media valle Varaita inizia il percorso di rinascita attraverso la vaccinazione contro il Covid-19. A nome di tutta la Giunta dell’Ente ringrazio coloro che stanno lavorando per garantire a chi vive in valle la possibilità di vaccinarsi in sicurezza e senza percorrere molti chilometri: in primis i medici di base del nostro territorio che hanno offerto la propria disponibilità, l’ASL CN1 e il direttore del suo Distretto Nord Ovest dott. Gabriele Ghigo, la Protezione Civile di Venasca e la Croce Rossa Italiana di Melle per il fondamentale apporto e poi il personale dell’Unione Montana e del Comune di Venasca».

A seguito dell’inoculazione verrà immediatamente rilasciato il certificato attestante la somministrazione della prima dose vaccinale e sarà comunicata la data nella quale verrà effettuata la seconda dose.

In una successiva giornata, che sarà stabilita a breve, verrà inoltre effettuata la prima dose di vaccinazione anche per la fascia 60-69 anni.

Ulteriori richieste di informazioni possono essere rivolte all’Unione Montana valle Varaita, per questioni di rilevanza logistica; le informazioni tecniche di tipo sanitario devono invece essere indirizzate al medico competente.