Santa Vittoria d'Alba: 150 kg di rifiuti raccolti dal gruppo “Plastic Free”

Si sono subito dati da fare. Dopo la costituzione a fine febbraio del gruppo "plastic free" a Santa Vittoria d'Alba, ecco la prima iniziativa concreta. Domenica 18 aprile 30 volontari dell'associazione hanno ripulito la zona commerciale.

Si sono ritrovati alle 14.30 davanti al Bennet, muniti di mascherine, guanti e con la maglietta t-shirt “PLASTIC FREE ONLUS” hanno preso d’assalto la parte di prato che confina con il retro della zona commerciale.

Spiega il referente Samuele Giordano: “L’idea originale era costeggiare i campi, attraversando un sentiero boschivo per arrivare ad un punto segnalato da alcuni cittadini dall’altra parte di Cinzano, dove avremmo trovato una gran quantità di rifiuti abbandonati; non avevamo fatto i conti, purtroppo, con i rifiuti 'nascosti' dalle intemperie quasi sotto la terra e dall’erba ormai alta; infatti ci eravamo divisi in 2 gruppi per agire su due fronti ma, vista la gran quantità di rifiuti trovati nella prima zona e dopo essere giunti ad un buon punto vicino ai boschi, abbiamo deciso di far un cambio di programma tornando ad aiutare l’altro gruppo”.

A raccolta finita hanno raggruppato in due punti i sacchi, che saranno recuperati poi dai responsabili comunali. Facendo una stima si tratta di una quantità pari a 150 kg circa e 125 sacchi, tra cui 9 di alluminio, 13 della carta, 18 del vetro, 40 per l’indifferenziata e 45 per la plastica aggiungendo poi vari tipi di elettrodomestici.

“Il risultato è stato sensazionale – commenta Giordano -. Tutti i partecipanti si sono sentiti parte di qualcosa di nuovo e motivante, alcuni genitori erano assieme ai bambini che si sono dati molto da fare; in fondo è per loro che lo facciamo, quindi noi ci saremo sempre per salvare il nostro pianeta in tutte le maniere possibili. A comporre il gruppo poi c’erano anche i membri del gruppo di Bra aggregatosi per l’evento nazionale”.

Il gruppo confida di trovare sempre più volontari. Per informazioni basta contattare il referente di Santa Vittoria D’Alba e Alba Samuele Giordano al numero 351/6379978, la pagina “Eco Green Planet” su Instagram e Facebook, o il sito www.plasticfreeonlus.it