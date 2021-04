Sistemata l'area tecnica della pista elisoccorso a Cossano Belbo in località Trassino

Il gruppo di Protezione Civile di Cossano Belbo, sotto il coordinamento del Presidente Adriano Monti, su richiesta dell'amministrazione comunale ha provveduto ad abbattere diverse piante ad alto fusto, la cui posizione riduceva la visibilità dei mezzi di soccorso aereo che possono atterrare sulla pista di atterraggio in località Trassino.



L'area della pista e quella sistemata sono di proprietà della famiglia Montaldo Silvano, che aveva donato gratuitamente la disponibilità della superficie .

La pista, attrezzata anche per il volo notturno, copre un'ampia zona per il pronto intervento ed è già stata utilizzata per diversi interventi di soccorso sia diurni che notturni. La legna recuperata è stata ritirata da un imprenditore agricolo della zona che corrisponderà un'adeguata offerta al Gruppo di P.C. cossanese.



Una brillante operazione svolta in completa sicurezza sia per le norme Covid che per quelle fondamentali di sicurezza sul lavoro, grazie all'adeguata dotazione in uso al gruppo di volontari, attrezzatura acquistata con contributi pubblici, ma anche di singole aziende cossanesi e non.