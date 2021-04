Troppo pochi medici specialisti, troppi casi di disturbi mentali tra adolescenti: Centro per Cuneo chiede l'intervento del sindaco

All'attenzione del consiglio comunale di Cuneo - nelle serate di lunedì 26 e martedì 27 aprile - ci sarà, tra gli altri argomenti, anche un focus sull'aumento dei disturbi mentali in adolescenti e preadolescenti, a seguito delle misure restrittive di contenimento dell'infezione da Covid-19.

A firmare l'interpellanza e a presentare l'oggettività del problema - indicando come i dati descrivano essere il suicidio la seconda causa di morte tra gli adolescenti dopo l'incidente stradale - è Maria-Laura Risso del gruppo Centro per Cuneo. Che punta però la luce anche su un altro aspetto della tematica, ovvero la mancanza di personale specialistico.

Secondo gli scriventi, in Piemonte, l'unico reparto di neuropsichiatria infantile pubblico è al Regina Margherita di Torino e com'è facile immaginare risulta essere sempre al limite della capienza possibile (spesso oltre); questa situazione deriva dal "depredamento della sanità pubblica avvenuto in questo ultimo trentennio che ha visto tagli scellerati e riduzioni di risorse, in particolare nei servizi territoriali" che, assieme alla persistenza del numero chiuso nel percorso di laurea in medicina, ingenera una "grave carenza di personale specializzato reperibile per la cura dei disturbi mentali giovanili, in particolare di psichiatri e neuropsichiatri": la politica sanitaria dovrebbe quindi rendersi conto di queste due problematiche collegate.

Il gruppo chiede quindi al sindaco di adoperarsi presso gli assessorati alla Sanità, al Sociale e alla Direzione Sanità per incrementare il personale specialistico, e di farsi carico della situazione nello specifico del territorio comunale.