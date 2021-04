Le varie nazioni, Italia in particolar modo, nel corso degli ultimi anni si sono mobilitate a causa del surriscaldamento globale. Tra i dispositivi che risultavano più inquinanti, e maggiormente responsabili di emissioni tossiche, spiccava la caldaia a camera stagna. È per questo che dal 2015 si installano delle caldaie a condensazione che hanno il pregio di recuperare i fumi prodotti dalla combustione che avviene al loro interno, trasformarli in condensa, e recuperare anche energia.

Dunque, i risultati sono decisamente incoraggianti, anche perché le varie case di produzione hanno subito risposto a questa esigenza e messo sul mercato dei modelli di caldaie a condensazione estremamente competitivi ed efficienti.

Oggi tutti i produttori di questo tipo, o i produttori anche di elettrodomestici, puntano molto sulla qualità ma anche sull’efficienza energetica. Per tenere in perfette condizioni la tua caldaia a condensazione dovrei procedere ad una manutenzione periodica caldaie Riello Roma . E come pensi di poter fare? Rivolgendoti a un centro di assistenza specializzato in questa marca, per fare effettuare una pulizia all’inizio dell’autunno. Se hai appena acquistato la tua caldaia a condensazione potresti anche rimandare questo intervento ad una volta ogni due anni.

L’importante è che non te ne dimentichi, dal momento che questo semplice intervento di pulizia, che comunque viene accompagnato da un esame profondo del tecnico che controllerà che tutte le componenti della tua caldaia siano al loro posto e funzionino adeguatamente, è in grado di riportare il funzionamento della tua caldaia Riello a livelli simili a quelli che aveva è il giorno della sua installazione, facendola funzionare al meglio.

La fidelizzazione è sempre l’obiettivo ultimo di ogni azienda che vuole fare profitti

La manutenzione periodica caldaie Riello Roma come di qualsiasi altra caldaia o dispositivo come ad esempio un condizionatore è fondamentale per poterci far durare questo dispositivo per molti anni. Per quanto comprare una caldaia Riello è già sicuramente un ottimo punto di partenza per non dire una garanzia, la manutenzione va sempre tenuta in considerazione. Non ci si potrà esimere dal pensarci.

Basterà da questo punto di vista contattare i tecnici caldaisti che si occupano della manutenzione e fissare un calendario di incontri periodici per poter tenere sempre sotto controllo la nostra caldaia. Per quanto riguarda il prezzo degli interventi chiaramente dipenderà dal tipo di intervento che andremo a fare volta per volta con essa. Se si tratterà di un intervento di manutenzione classica chiaramente ci troveremo a spendere molto meno, che se l’intervento dovesse prevedere invece la riparazione di un pezzo della stessa.

L’ammontare totale dipenderà quindi dal valore del pezzo oltre che da quanto tempo ha richiesto l’intervento, Infine c’è il costo della chiamata che è in genere è sempre lo stesso e si somma. Dopo una lunga collaborazione non è per nulla escluso che i tecnici stessi ci propongano degli sconti. Lo sconto e il regalo sono sempre due modi eccezionali ed efficaci per coccolare un cliente e quindi per fidelizzarlo. La fidelizzazione è sempre l’obiettivo ultimo di ogni azienda