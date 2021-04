Numeri frequenti e ritardatari del Lotto

Il Lotto è un gioco con una lunga storia alle spalle che nel corso degli anni si è evoluto notevolmente, di pari passo con la storia di Italia. Nel 1863 il gioco veniva già giocato su 6 differenti ruote (Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia), cui si aggiunsero la settima, nel 1871, dopo l'annessione di Roma all'Italia e l’ottava nel 1874 con l'introduzione della ruota di Bari. La struttura a 10 ruote venne inaugurata l'8 luglio 1939 con l'introduzione delle ruote di Cagliari e Genova, mentre l'introduzione della ruota Nazionale (la cosiddetta undicesima ruota) è storia recente, perché risale al 4 maggio 2005.

Progressivamente sono stati sviluppati numerosi metodi per scegliere i numeri da giocare per realizzare una vincita, alcuni dei quali consistono nel selezionare dai 90 numeri dei gruppi di numeri che sono ritenuti più probabili di altri, in base alla frequenza con cui vengono o meno estratti.

Vediamo quindi, ruota per ruota, le statistiche dei numeri più frequenti, ovvero di quei numeri usciti consecutivamente per più estrazioni, aggiornate all'ultima estrazione, la n. 46, di sabato 17 aprile 2021.

Sulla ruota di Bari il numero più frequente è il 74 con 15 estrazioni cui seguono l’88, il 56 il 51 e il 27 con 14 estrazioni e i numeri 50, 49 e 20 per 12 estrazioni.

Sulla ruota di Cagliari è in testa il numero 81 con 16 estrazioni, cui seguono l’89, il 30 e il 21 con 15 estrazioni e il 16 con 13 estrazioni.

Sulla ruota di Firenze sul podio il 65, top per 19 estrazioni seguito dal numero 18 per 17 estrazioni e 47 e 35 per 16 estrazioni.

Andando alla ruota di Genova è proprio il numero 1 ad essere il primo tra i più frequenti per 15 estrazioni cui seguono il 40, il 36 e il 34 da 14 estrazioni e i numeri 89,69,26 e 2 per 13 estrazioni.

Sulla ruota di Milano al top per 19 estrazioni il numero 15 pari merito con il numero 40 seguiti dal 14 per 14 estrazioni e i numeri 58 e 25 per 13 estrazioni.

Passando alla ruota di Napoli, è il 31 a farla da padrone per 17 estrazioni, e proprio questo è il suo significato sulla Smorfia napoletana: “'o padrone 'e casa”. Seguono l’88 per 15 estrazioni, i numeri 80 e 7 per 14 estrazioni e i numeri 38, 53, 63, 75, 77, 79 per 12 estrazioni.

Il numero 65 è sul podio della ruota di Palermo per 18 estrazioni, seguito dal 30 per 15 estrazioni e dai numeri 25, 26, 29, 45 e 78 per 13 estrazioni.

Sulla ruota di Roma al top per 13 estrazioni il numero 90, cui seguono i numeri 13, 44 e 68 per 13 estrazioni e i numeri 11,33,54, 72, 79 per 12 estrazioni.

A Torino la ruota vede al top il 53 per 16 estrazioni cui seguono i numeri 15 e 23 per 15 estrazioni e i numeri 20 e 18 14 estrazioni.

Sulla ruota di Venezia pari merito al top per 15 estrazioni, i numeri 83 e 29, seguiti dai numeri 52 e 54 per 14 estrazioni e dal 38, 45 e 65 per 13 estrazioni.

In conclusione, la ruota Nazionale che vede sul podio dei numeri più frequenti il numero 10 per 18 estrazioni, seguito dai numeri 45 e 69 per 15 estrazioni e 52 e 55 per 14 estrazioni.

Molto utili da conoscere per scegliere i numeri da giocare sono anche i numeri ritardatari, ovvero quei numeri che, dopo essere usciti una volta, “ritardano” la loro successiva uscita di un certo numero di estrazioni. Di seguito la tabella riassuntiva dei 20 numeri più ritardatari, aggiornata all'ultima estrazione, la n. 46, di sabato 17 aprile 2021:

Numero Ruota Ritardo 66 Nazionale 113 9 Venezia 99 24 Firenze 92 4 Cagliari 85 46 Cagliari 83 83 Genova 81 22 Nazionale 80 9 Genova 79 20 Nazionale 78 63 Bari 77 59 Nazionale 74 77 Torino 73 52 Firenze 70 43 Napoli 70 12 Genova 70 61 Genova 69 18 Napoli 69 69 Cagliari 68 35 Roma 67 19 Roma 67

Conoscendo i numeri più frequenti e i più ritardatari si può compilare la propria schedina, applicando diversi schemi di gioco e aumentando le proprie probabilità di vincita.

Giocare al Lotto è davvero molto semplice. Basta recarsi in ricevitoria oppure registrarsi a un sito autorizzato ADM ovunque ci si trovi e scegliere da un minimo di 1 a un massimo di 10 numeri, scegliendoli, manualmente o casualmente, tra l’1 e il 90 e indicando su quale ruota (una o più) si desidera giocare.

Si può giocare al Lotto tutti i giorni dal lunedì alla domenica dalle 00:00 alle 23:59; eccetto il martedì, il giovedì e il sabato in cui vi è una pausa dalle 19:30 sino al termine delle procedure di estrazione.