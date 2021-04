Tari, accolte le istanze di Confindustria: saranno escluse dal prelievo le superfici in cui avviene la lavorazione industriale

Confindustria ha ottenuto un risultato storico in termini di equità fiscale e di chiarezza in materia di tassa rifiuti: una recente circolare emanata dal Ministero della Transizione Ecologica e condivisa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze accoglie le istanze del sistema industriale in merito all’applicazione della TARI. In particolare, sono state escluse dal prelievo sui rifiuti le superfici dove avviene la lavorazione industriale: i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile.

“Da anni, il tema è stato tra i più dibattuti sul piano legislativo e interpretativo - commenta il direttore di Confindustria Cuneo, Giuliana Cirio - .“Il documento normativo recepisce chiarimenti importanti che consentono di superare le difformità riscontrate nell’applicazione del tributo e di fissare, finalmente, l’importante principio sostenuto da Confindustria, ossia la divisione netta tra i rifiuti urbani e i rifiuti della produzione con l’eliminazione del concetto di rifiuto speciale assimilato agli urbani. Abbiamo portato queste importanti novità all’attenzione delle Amministrazioni della Provincia e auspichiamo che possano venire presto concretamente tradotte nei prossimi regolamenti comunali”.

Tutti i temi d’interesse per le Associate verranno illustrati nel webinar organizzato mercoledì 21 aprile, alle ore 10.00, “Tari: Cosa cambia per le imprese?” a cui interverranno Valerio D'Alessandro, vice direttore, Andrea Corniolo, responsabile servizio Sicurezza e Ambiente, Laura Bruno, responsabile servizio Fisco e Dogane.

