Venerdì sera Beppe Ghisolfi ritorna con Class 5 giorni sui mercati

Molti gli spunti possibili di dibattito e approfondimento: in una fase in cui la commissione Europea si sta indebitando sui mercati internazionali per la cifra di 800 miliardi per finanziare il Recovery fund, le statistiche bancarie indicano che le famiglie del vecchio continente, complici lo shock pandemico e le chiusure forzate di attività e frontiere, hanno accumulato sui conti liquidi un extra risparmio di 500 miliardi di euro, 70 dei quali riferibili alla sola Italia. Come farne una leva di sviluppo attraverso quella vasta "operazione fiducia" tra i risparmiatori più volte auspicata dallo stesso Ghisolfi?