CTMO live a Saluzzo chiude con lo spettacolo "Per voce offesa”

Per voce offesa

Martedì 27 aprile alle 21 andrà in diretta sulla pagina Facebook del Cinema Teatro Magda Olivero l’ultima puntata della rassegna online CTMO Live avviata a partire da fine dicembre.

Un appuntamento, l’ultimo, in occasione di un doppio avvenimento: la Festa della Liberazione e l’intitolazione della nuova biblioteca di Saluzzo a Lidia Beccaria Rolfi. Si tratta dello spettacolo “Per voce offesa”, registrato nel 2010 in occasione del giorno della memoria, con la regia della saluzzese Silvia Venturini con Cristiana Soci, e che ha come voce narrante quella di Paola Sibille, staffetta partigiana e presidente di Anpi Saluzzo, mancata nel 2015.

Il progetto, prodotto da Voci Erranti, nasce con l’intento di rendere omaggio a Lidia Beccaria Rolfi, maestra di Mondovì, staffetta partigiana e sopravvissuta a Ravensbrück.

Il video sarà trasmesso in streaming: link dal sito www.cinemateatromagdaolivero.it e dalla pagina Facebook: facebook.com/cinemateatromagdaolivero