La Fiera del Marrone tornerà nel 2021? "L'intenzione c'è. E rispetto all'anno scorso, siamo preparati a gestirla con norme anti-Covid"

Il grande appuntamento caratteristico dell'autunno del capoluogo - atteso dai commercianti e dai cittadini con la stessa trepidazione - l'anno scorso era stato messo in stop forzato a causa del perdurare della pandemia da Covid-19: " Le normative ci hanno imposto di modificare alcune iniziative già in programma e purtroppo anche di rinunciare ad alcuni eventi, come la Fiera del Marrone - avevano detto il sindaco Federico Borgna e, appunto, l'assessore Olivero - . Una decisione tutt’altro che indolore, ma si tratta solo di un arrivederci. Ci prendiamo una pausa di un anno nel quale lavoreremo con entusiasmo e voglia di ripresentarci ai tanti visitatori e quando torneremo ci riapproprieremo delle nostre piazze e delle nostre vie godendo i profumi, i sapori ed i colori della nostra straordinaria Fiera ". L'edizione numero 22 era stata quindi rimandata.

Le prospettive attuali potrebbero non sembrare più di tanto diverse, ma nelle parole dell'assessore la carta che l'amministrazione comunale può vantare quest'anno è certamente l'esperienza: "Dopo un anno di fermo abbiamo capito come poterci organizzare, come muoverci - ha aggiunto - . In prospettiva, siamo addirittura contenti di aver saltato la precedente edizione, seppur sia stata una scelta difficilissima, perché ora ci sentiamo nettamente più pronti".