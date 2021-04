Lezione dell'Unitre di Cuneo con Giancarlo Cagnoni

Per le lezioni on line di Unitre Cuneo giovedì 22 aprile 2021 alle ore 15,30 Giancarlo Cagnoni tratterà l’argomento: “Una storia fantastica….una nave fantasma: l’Atocha, un uomo determinato, una frase: Today’s the Day”



Il viaggio di Cristoforo Colombo ha aperto la via ad un proficuo traffico marino tra la Spagna ed il nuovo mondo. Questi viaggi erano sempre ad alto rischio per le condizioni meteorologiche spesso estreme e per le difficoltà di sopravvivenza nei viaggi molto lunghi. Il numero dei naufragi era altissimo ed ancora oggi centinaia di navi giacciono dimenticate sul fondo del mare. Un uomo ha dedicato 16 anni della sua vita alla ricerca di un galeone carico di tesori. “Today’s the day – Oggi è il giorno giusto” era la frase che Mel Fisher ripeteva ogni mattina a sua moglie prima d’iniziare le ricerche dell’Atocha, il galeone che lo aspettava da più di trecentocinquant’anni.



Giancarlo Cagnoni è nato a Roma nel 1941 e dal 2014 risiede a Cuneo. Nel 1961 ha prestato servizio in Aeronautica Militare come Ufficiale Pilota, accumulando circa 700 ore in un reparto operativo di intercettori. Il primo novembre del 1965 è stato assunto in Alitalia dove ha svolto le funzioni di Comandante totalizzando circa 13.000 ore di volo fino al dicembre 1996 anno in cui è andato in pensione. Dal 1997 al 2001 ha svolto incarichi di consulenza per Alitalia, come istruttore nell’addestramento piloti e nei corsi professionali per assistenti di volo. Oltre alla sua evidente passione per il volo ha coltivato, fin da piccolo, anche l’amore per il mare. All’età di dieci anni ha iniziato ad esplorare il mondo sottomarino rimanendo affascinato dall’incredibile varietà di animali e di colori. In seguito, la professione di pilota gli ha consentito di conoscere anche i fondali di quasi tutti i mari del mondo. Successivamente ha completato la formazione tecnica ottenendo qualifiche in particolari specialità, tipo: fotografia subacquea, immersioni in grotta, in corrente, immersioni su relitti, immersioni profonde e immersioni notturne. Ha accumulato alcune migliaia di foto subacquee in circa 1500 immersioni.