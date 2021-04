Otto anni di museo della magia a Cherasco, gli auguri via streaming di grandi maghi italiani

Il 25 aprile 2021 il museo della magia di Cherasco compie 8 anni. L’otto è un numero magico e non solo per i cinesi. Rovesciato e sdraiato diventa il simbolo dell’infinito; infatti, la magia ci invita a entrare in spazi illimitati.



Se poi si snoda come un anello di Mobius, secondo una illusione di Escher, apre la porta alla immaginazione e all’irreale.



Otto candeline che segnano il percorso di un cammino appena iniziato nel mondo della magia e della fantasia.



Il museo non vede l’ora di riaprire per accogliere piccoli e grandi.



Negli scorsi anni sono stati più volte presenti i big della magia italiana come Raul Cremona, Alexander, Mister Forest, Walter Rolfo e Arturo Brachetti. Nell’impossibilità di venire personalmente, saranno loro stessi a inviare, via streaming, un messaggio di augurio e di invito a prenotare una visita al Museo della Magia di Cherasco.



L’appuntamento sarà per ogni sera alle 19 a partire da martedì 20 aprile direttamente su Facebook, alla pagina don Silvio Mantelli e in differita su YouTube, alla pagina Museo della Magia Cherasco.



Per prenotare: Compilare il modulo sulla home page del sito www.museodellamagia.it