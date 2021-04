Tutto pronto per la 27^ Rampignado di Bernezzo

La Rampignado si prepara per il suo 27° compleanno. Tante infatti sono le edizioni della classica piemontese di Mtb, che andrà in scena il prossimo 6 giugno, confidando naturalmente che la situazione pandemica in regione vada sempre a migliorare verso l’inizio dell’estate. E’ un ritorno importante ed atteso, quello della Granfondo di Bernezzo, costretta come tantissime altre all’annullamento lo scorso anno, una scelta quanto mai dolorosa considerando che la Rampignado è per tantissimi appassionati non solo piemontesi un appuntamento segnato in rosso sul calendario.



Non cambia naturalmente la veste tecnica della gara rispetto a quella annunciata nel 2020: si gareggerà sul percorso di 48 km per 1.600 metri che i biker conoscono bene, tanto bello quanto selettivo, da affrontare sempre con una buona base di allenamento. Non va però dimenticato che c’è un’alternativa per i meno preparati, il tracciato medio di 23,5 km per 750 metri, aperto anche alle E-bike. Entrambi sono disegnati su fondo quasi tutto sterrato duro e garantito anche in caso di pioggia, con soli 7 km di asfalto nella parte iniziale, utili per sfoltire il gruppo anche se probabilmente i protocolli sanitari richiederanno la divisione delle partenze in gruppi ristretti.



Le iscrizioni sono aperte da pochissimi giorni, al costo di 30 euro fino al 23 maggio per poi passare a 35 euro fino al 2 giugno. Un’ulteriore finestra per aderire sarà possibile al sabato di vigilia, presso il ritrovo di partenza dalle 15:00 alle 19:00. Il ritrovo della corsa sarà in Piazza Martiri della Libertà, da dove verrà dato il via alle ore 10:00. Ora non resta che iscriversi, con la promessa che per il 6 giugno, se tutto andrà bene, ci saranno altre novità e qualche curiosa sorpresa.



Per informazioni: Rampignado Team, tel. 338.7017329, www.rampignado.com