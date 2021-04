La medicina territoriale e il futuro della sanità: la Fials invoca una riforma. Ettore Sansavini (GVM Care & Research): "Ripartire dalle cure primarie e dai medici di medicina generale"

Martedì 13 aprile la 12a Commissione Sanità del Senato ha svolto, presso l’Ufficio di Presidenza, le audizioni informali su potenziamento e riqualificazione della medicina territoriale nell’epoca post Covid. A commento di tale incontro, la Fials, la Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità, ha invocato una riforma del Servizio Sanitario Nazionale, il cui obiettivo dovrebbe essere la “prossimità”.

In tale ottica, il segretario generale Giuseppe Carbone ha sottolineato che per poter immaginare la sanità del futuro è necessario un disegno nel quale non esiste più un cittadino che insegue il Ssn ma il Ssn che si avvicina alle persone e tiene in considerazione le esigenze della comunità. La pandemia ha, infatti, messo in evidenza l’importanza della medicina del territorio, che ricoprirà un ruolo essenziale nella gestione delle criticità in era post Covid.

Ettore Sansavini, Presidente di GVM Care & Research, uno dei principali gruppi italiani attivi nella Sanità privata e tra i leader a livello mondiale nel settore della ricerca e delle nuove tecnologie applicate alla medicina, fa notare che questa pandemia ha colpito un Paese che non aveva ancora ridisegnato nuovi percorsi professionali, accessi più lean alle carriere sanitarie e soprattutto nuovi modelli organizzativi nella gestione di eventi avversi mantenendo attivo e pienamente operante sia il canale emergenziale che il canale dell’attività ordinaria, redistribuendoli tra player pubblici e player privati accreditati secondo logiche distributive che consentano di trattare separatamente i pazienti positivi e negativi secondo percorsi clinici sicuri in caso di pandemia.

Inoltre, afferma il Presidente di GVM Care & Research, l’obsolescenza di strutture ospedaliere un tempo attive e la razionalizzazione delle risorse destinate alla sanità, se da una parte hanno prestato il fianco, in questa occasione, ad aspre critiche, dall’altra hanno evidenziato come sia insostenibile pensare ad un modello statalista e garantista, che non tenga conto delle necessità di armonizzazione economica e di fattibilità in tempi ragionevolmente rapidi.

Secondo Ettore Sansavini e GVM Care & Research, questo progressivo impoverimento della struttura è stato determinato dai mancati investimenti del SSN in questi ultimi anni e da una gestione non prospettica dei percorsi professionali.

Infatti solo grazie allo sforzo congiunto di tutte le componenti sia di diritto pubblico che di diritto privato è stato possibile rispondere all’emergenza sanitaria. Questa collaborazione tra pubblico e privato, ribadisce Ettore Sansavini, ha consentito da una parte di aggiungersi alle terapie intensive degli ospedali pubblici e dall’altra di mantenere al di sotto della soglia critica le liste d’attesa che inevitabilmente si sono create a causa della pandemia.

Il Gruppo GVM Care & Research in questi mesi caratterizzati dalla necessità di potenziare le connessioni ha, infatti, varato un progetto di telemedicina e video consulto a supporto della continuità delle cure per pazienti Covid negativi, avvalendosi degli strumenti messi a disposizione a livello di gruppo nel campo della sanità digitale.

In conclusione, afferma Ettore Sansavini, la medicina del territorio è la necessaria evoluzione del modello di binomio struttura sanitaria-struttura di lungodegenza, amplificato per innervarsi nel tessuto sociosanitario territoriale attraverso l’assistenza domiciliare, le case e gli ospedali di comunità e le RSA. Purtroppo, la proposta di riforma presentata in Senato appare già superata prima ancora di essere varata. Nonostante le risorse stanziate dal Recovery Fund, solo l’assistenza domiciliare prevede un modello di efficientamento gestionale basato sull’innovazione IT al servizio dell’ottimizzazione dei processi e dell’impiego delle risorse umane.

Ma il vero snodo affinchè la sanità italiana possa cambiare è ripartire dalle cure primarie e dai medici di medicina generale intesi come gate keeper della domanda.