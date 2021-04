Malattie Reumatiche: terza edizione dell’(H)Open day di Fondazione Onda

Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di genere, in occasione della Giornata Mondiale della Spondilite Anchilosante, promuove il 3 maggio l’(H)Open day dedicato alle malattie reumatiche.

Gli ospedali aderenti del network Bollini Rosa offriranno gratuitamente alla popolazione femminile servizi clinico-diagnostici e momenti informativi come visite e consulenze in presenza e virtuali, colloqui telefonici, esami, conferenze e info point.

Obiettivo della giornata sarà promuovere la consapevolezza e la corretta informazione così come la prevenzione, la diagnosi e l’accesso ai percorsi specialistici diagnostico-terapeutici dedicati alle malattie reumatiche. Queste malattie causano disturbi a carico dell'apparato locomotore e in generale dei tessuti connettivi dell'organismo.





Il corso di formazione





L’Asl CN1 e l’azienda ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo hanno organizzato per l’occasione, nella giornata dedicata, un evento formativo (“Covid 19 e malattie reumatiche”) su piattaforma digitale Cisco Webex (registrazione ore 14.15, durata dell’evento 14.30-16.30) con l’intervento di Nicoletta Romeo responsabile della struttura dipartimentale di Reumatologia del S. Croce e Carle, Marta Priora, specialista ambulatoriale day hospital e ambulatorio di Reumatologia dell’Asl CN1 e Francesca Serale, reumatologa del S. Croce.

Le iscrizioni all’evento, aperto a medici, infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali, scade il 27 aprile. Obiettivi del corso sono favorire l’acquisizione di conoscenze sulla gestione e la cura del malato reumatico durante la pandemia, promuovere la gestione del malato nell’emergenza covid e analizzare le indicazioni della vaccinazione anti Covid 19 nelle malattie reumatiche.





















La locandina è scaricabile al seguente link: http://www.aslcn1.it/azienda/strutture-in-staff-alla-direzione-sanitaria/formazione-sviluppo-delle-competenze-e-qualita/eventi-e-convegni/









La situazione in Italia





“Oltre 3,5 milioni di donne italiane soffrono di malattie reumatiche che spesso esordiscono in giovane età arrivando a compromettere la qualità di vita e a impattare sulla salute riproduttiva”, dichiara Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda, “per questo abbiamo coinvolto gli Ospedali con i Bollini Rosa in un Open Day dedicato in particolare al mal di schiena affinché diagnosi corrette e precoci nonché trattamenti adeguati impediscano conseguenze articolari. Le donne il 3 maggio potranno ricevere informazioni, consulenze in presenza o virtuali, sottoporsi a esami diagnostici approfittando di questa iniziativa, per la quale ringraziamo particolarmente gli Ospedali aderenti, inserendosi in un periodo ancora di emergenza sanitaria”.

Il focus dell’(H)Open Day sarà il “mal di schiena”, un sintomo molto diffuso, ma spesso ignorato e non correttamente diagnosticato. Può, infatti, essere espressione di uno stato infiammatorio cronico che necessita una tempestiva valutazione specialistica reumatologica per un adeguato trattamento. La presenza di dolori lombosacrali per oltre tre mesi, tipicamente notturni e presenti a riposo o al risveglio e che si attenuano con il movimento, sono campanelli di allarme che necessitano di una tempestiva valutazione specialistica reumatologica. Una diagnosi precoce è infatti fondamentale per un adeguato trattamento che impedisca l’instaurarsi di gravi danni articolari ad alto impatto invalidante.

A tal proposito, in occasione dell’(H)Open day sarà distribuita una brochure informativa scaricabile gratuitamente dal sito www.ondaosservatorio.it .

I servizi offerti dagli ospedali sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it dove è possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione. Per accedere al motore di ricerca basta cliccare sul banner “Consulta i servizi offerti” posto in Home Page.

L’iniziativa gode del patrocinio dell’Associazione “REumatologheDOnne” (ReDo) e della Società Italiana di Reumatologia (SIR) ed è resa possibile anche grazie al contributo incondizionato di NOVARTIS.





Per maggiori informazioni clicca qui