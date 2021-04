Mondovì, la dottoressa Fernanda Ottobrelli cessa l'attività

Dal 1 maggio cessa l’attività quale medico di assistenza primaria nei comuni di San Michele M.vì, Vicoforte, Briaglia, Niella Tanaro, Torre M.vì, Pamparato, Montaldo M.vì, Roburent, Monasterolo Casottola la Dr.ssa Fernanda Ottobrelli.

Al fine di garantire la continuità dell’assistenza è stato assegnato un incarico provvisorio alla Dr.ssa Alessandra Balocco (tel. 388/6957697 – 0174/563015) che effettuerà l’ambulatorio su appuntamento a Vicoforte in via Felice Biella, 2 (lun 15,30-18,30; mar 9-12; mer 15,30-18,30; gio 9-12 e ven 9-12) e a Briaglia in via Borsarelli 14 (mer 14,30 alle 15).

Si precisa che tutti gli assistiti della dott.ssa Ottobrelli saranno trasferiti automaticamente in carico alla Dr.ssa BALOCCO, fatta salva la facoltà di esercitare la libertà di scelta nei confronti di altro Medico tra quelli disponibili nell’ambito in questione.

In via eccezionale, considerato il periodo di emergenza sanitaria connessa al Covid-19, sarà possibile trasmettere via email le richieste di Scelta del Medico di Medicina Generale, unitamente ad un documento d’identità al seguente indirizzo: prenotazioni.ceva@aslcn1.it. o prenotazionicassa.mondovi@aslcn1.it

E’ inoltre possibile effettuare la scelta del nuovo Medico online sulla nuova applicazione "Il mio medico" presente sul portale "Salute Piemonte", accessibile con SPID, Carta Identità Elettronica o Tessera Sanitaria CNS.