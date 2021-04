Ginnastica ritmica: Asd Team Cuneo, pioggia di medaglie a Châtillon

Sabato 10 e domenica 11 aprile si è svolta la prima prova del Campionato regionale Silver LA e LB di ginnastica ritmica della Federazione Ginnastica d’Italia.

Seconda trasferta per la società ASD Team Cuneo che ha partecipato con ben 18 ginnaste, tra allieve, junior e senior.

Per la categoria LA, la Team Cuneo ha schierato tre atlete nella giornata di sabato. Nelle Allieve 1 (classe 2012) hanno gareggiato due giovani ginnaste alla loro prima esperienza agonistica, eseguendo i loro esercizi in maniera pulita e grintosa: Alessia Mattio si è classificata sesta alla palla mentre Giorgia Rignon quattordicesima al corpo libero su ben 60 ginnaste in gara.

Nelle Senior 2 (classe 2003) vince la medaglia d’oro al cerchio e alle clavette Silvia Olivero conducendo una gara senza sbavature. Nella giornata di domenica, per la categoria LB hanno aperto la competizione le Allieve 2 (classe 2011). Viola Polito conquista il decimo posto al cerchio, Elisabetta Rovera quarta al corpo libero a pochi centesimi di punto dalla zona podio, Beatrice Polito sedicesima al cerchio ed infine Marianna Catti al corpo libero è nona.

Per la categoria successiva, Allieve 3 (classe 2010), Syria Gadaleta ha eseguito il suo esercizio al corpo libero classificandosi decima, seguita dalla sua compagna Nicole Roggero, undicesima, su ben 30 ginnaste.

Infine, per la categoria Allieve 4 (classe 2009), Alessandra Crida ottiene un quattordicesimo posto al corpo libero, seguita da Penelope Porto al quindicesimo.

Per la categoria Junior 1 (classe 2008), Arianna Meineri e Martina Roggero ottengono lo stesso punteggio al corpo libero, conquistando la medaglia di bronzo entrambe.

Successivamente, per la categoria Junior 2 (classe 2007) è scesa in pedana Annalisa Marcellino posizionandosi al sesto posto al corpo libero, mentre Isabel Spada ha concluso all’ottavo posto con l’attrezzo cerchio.

Per la categoria Junior 3 (classe 2006) Steshenko Viktoria ha vinto la medaglia d’oro al corpo libero e al cerchio sbaragliando la giuria per le sue doti di espressività.

Infine per la categoria Senior 1 (classe 2004) Spiridione Marta conquista la medaglia d’argento alla palla e al nastro premiata dalla giuria con un ottimo punteggio. Per la categoria Senior 2, Martina Isoardi conquista il bronzo alla palla e al nastro con due ottime esecuzioni, mentre Fabiana Viale conclude in settima posizione la sua gara alla palla e al nastro.

Le insegnanti Marzia Russo, Alice Gollé, Julianna Berro e Giulia Milano sono molto soddisfatte della prestazione delle loro atlete, nonostante alcune imprecisioni che comunque non ha compromesso la classifica finale. Nelle prossime settimane lavoreranno al meglio con le loro ginnaste per arrivare ben preparate per la fase nazionale che si terrà a Rimini a fine giugno.