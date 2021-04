Staffetta: assegnati a Giaveno i titoli regionali assoluti, Atletica Fossano show

Assegnati domenica 18 aprile a Giaveno i titoli regionali assoluti di staffetta nella manifestazione organizzata dalla U.S. La Salle Giaveno.

DONNE.

Nella 4x100 femminile titolo assoluto per la squadra A dello Zegna composta da Aurora Barbero Vignola, Silvia Nicola, Milica Travar e Chiara Sala, con 47.99. Secondo posto assoluto e titolo regionale allieve per la staffetta dell’Atl. Stronese-Nuova Nordaffari di Nicole De Nile, Annalisa Pastore, Lucrezia Filiberti e Sarah Moresco con 49.19. Terzo posto per la staffetta dell’Atl. Alba con il quartetto composto da Chiara Genero, Federica Voghera, Angelica Abrigo e Lisa Zurlo con 49.54. Il titolo juniores va invece all’Atl. Vercelli 78 C di Chiara Cavalchino, Giada Salis, Francesca Cima e Matilde Brustio con 54.60.

Il titolo regionale assoluto della 4x400 va invece al quartetto dell’Atl. Fossano 75 A composto da Anna Roccia, Bianca Mandrile, Anna Riccomagno e Francesca Bianchi con crono finale di 4:02.58. Secondo gradino del podio per l’Atl. Alessandria A di Lucrezia Accornero, Debora Gallino, Giulia Leonangeli, Tiziana Traverso con 4:07.19; al terzo posto l’Atl. Stronese-Nuova Nordaffari A di Marta Toso, Giorgia Mancino, Eloisa Marsengo e Ludovica Megna con 4:08.11. Proprio la squadra biellese conquista il titolo regionale allieve con la squadra B composta da Annalisa Pastore, Letizia Miglietti, Matilde Bonino e Anastasia Zucco con 4:09.99 che vale anche loro il quinto posto nella classifica assoluta.

Il titolo juniores va invece al quartetto della S.A.F.Atletica Piemonte composto da Lucrezia Bicego Palesa, Matilde Bicego Palesa, Lavinia Bettonte, Isabella Caposieno con 4:20.96.

L’Atl. Fossano ’75 conquista il titolo regionale della 4x800 con Matilde Benedetta Botto, Rachele Grasso, Giorgia Barra e Chiara Costamagna in 10:29.08; al secondo posto ASD Dragonero con Priscilla Ravera, Chiara Sclavo, Letizia Pecollo e Elisa Calandri in 10:30.78; terza piazza per Atl. Vercelli 78 con Greta Negro, Beatrice Calderano, Ginevra Centenaro e Agnese Quaglia in 11:40.26.

Ancora un titolo regionale per l’Atl. Stronese-Nuova Nordaffari che si impone nella 4x1500 con Matilde Bonino, Ludovica Megna, Eloisa Marsengo e Arianna Reniero in 20:04.94. Secondo gradino del podio per Atl. Saluzzo di Arianna Francesca Barbero, Elisabetta Galliano, Noemi Bouchard e Noemi Bogiatto con 20:28.67; più staccata, al terzo posto, l’Atl. Alba di Martina Brangero, Margherita Vignolo, Marta Delpiano, Elena Abellonio con 21:15.93.

4X200 MISTA. Il titolo regionale è andato all’Atl. Pinerolo di Virginia Schieda, Agnese Mulatero, Tommaso Mulatero e Mattia Pastorino con 1:35.42. Netto il vantaggio del quartetto pinerolese che precede di tre decimi la Sisport di Simone Menchini, Malina Lenuta Berinde, Marta Rosato e Mattia Jason Ndongala, secondi in 1:38.35; terza piazza per l’Atl. Alba di Mattia Castagnotto, Lorenzo Pagliuzzi, Angelica Abrigo, Federica Voghera con 1:38.45.

UOMINI.

Titolo regionale assoluto e u23 nella 4x100 per l’Atl. Fossano ’75 A di Simone Demichelis, Andrea Cerrato, Simone Massa, Giovanni Rinaldi con 42.23. Al secondo posto nella classifica assoluta, e campione regionale juniores, il quartetto della Sisport composto da Valerio Mirisola, Claudio Verin, Daniele Mucchi, Mattia Jason Ndongala con 43.06; terza piazza per S.A.F. Atletica Piemonte di Gianni Millo, Simone Antonino, Alessandro Falcetto, Alessio Borriero con 43.60.

Il titolo regionale allievi va invece alla Sisport di Antonio Giordana, Giacomo Antonio Vota, Simone Menchini e Mattia Benente con 44.41.

L’Atl. Fossano ’75 porta a casa anche il titolo regionale assoluto e u23 della 4x400 con lo stesso quartetto vincitore della 4x100 (Demichelis, Cerrato, Rinaldi, Massa) con crono finale di 3:19.33. Secondo posto per la S.A.F. Atletica Piemonte di Federico Lisa, Alessandro Russo, Luca Bottega Piacenza, Emanuele Ravello con 3:24.30. Al terzo posto UGB di Stefano Mosca, Alessandro Salogni, Alessandro Farina, Stefano Grendene con 3:26.07.

Il titolo regionale allievi va a S.A.F. Atletica Piemonte di Tommaso Lombardi, Francesco Moreno Ibidi, Francesco Viotti e Riccardo Buzzi in 3:31.15; lo stesso club torinese conquista anche il titolo regionale juniores con il quartetto composto da Francesco Tonon, Michele Carena, Francesco Goia, Fabio Tagliente in 3:31.65.

Nella 4x800 successo per l’Atl. Susa Adriano Aschieris con un quartetto composto da Roberto Guglielmo, Andrea Vair, Stefano Franzoso e Andrea Grandis in 8:16.16. Sul podio salgono anche UGB con Stefano Mosca, Alessandro Farina, Alessio Crosa e Alessandro Salogni con 8:35.67 e Atl. Vercelli 78 di Andrea Reale, Alessandro Pellati, Piero Volpiano e Federico Brustio con 10:19.30.

L’Atl. Giò 22 Rivera di Enrico Martino Oddone, Davide Matta, Samuel Pognant Gros si aggiudica il titolo regionale della 4x1500 con 16:55.69. Sul secondo gradino del podio sale il quartetto dell’Atl. Saluzzo composto da Francesco Mazza, Davide Castello, Riccardo Rabino e Paolo Aimar con 17:13.42, terza piazza per Atl. Alessandria A di Luciano Spettoli, Alessio Padula, Simone Canepa e Leandro Demetri con 17:25.46. Il titolo regionale allievi va al quartetto del Bugella composto da Mykhaylo Huziy, Guglielmo Sangiorgi, Tommaso Vicario, Lorenzo Farasin con 17:56.20.