TIMEOUT – Il Punto sul Campionato di Serie A2 Femminile: Il Vallefoglia riaccende la lotta per il primo posto! Mondovì a 3 punti dalla vetta; Ravenna ai Play-off; Il Montale retrocede in B1

Si riapre, se mai fosse stata chiusa, la lotta per il primo posto della Pool Promozione di serie A2, quello che vale il salto diretto in serie A1. Nell’ultimo week, allungato con il posticipo del lunedì, si sono giocate le gare valide per la 4^ giornata di ritorno. La notizia del giorno è stata la pesantissima sconfitta subita dalla capolista Acqua & Sapone Roma sul campo della Megabox Vallefoglia.

Le marchigiane sono state praticamente perfette, al cospetto di una squadra che invece è apparsa poco reattiva e troppo presto arrendevole. Insomma, la classica giornata storta per la corazzata laziale, che resta comunque la favorita per la promozione diretta. Ad impressionare non è stata tanto la sconfitta, ma le sue dimensioni. Un 3-0 subito in appena 64 minuti, in un match dove Decortes e compagne hanno realizzato solo 50 punti. Vallefoglia, che con 4 partite ancora da giocare tiene ancora accese le proprie flebili speranze di recuperare il distacco dalla testa.

Se la Roma scivola, la Lpm Bam Mondovì ne approfitta solo parzialmente. La squadra di coach Delmati, infatti, ha giocato la sua ultima trasferta della Pool, quella sul campo della Omag San Giovanni in Marignano, ottenendo una soffertissima vittoria al tie-break. Prestazione poco brillante e caratterizzata da numerosi alti e bassi, ma due punti comunque portati a casa dalle Pumine, che ora sono a sole tre lunghezze dalla Roma. La Cbf Balducci Macerata, come un treno in corsa, ha travolto anche il Sassuolo (3-0). Emiliane che dovranno fare molta attenzione nel non commettere ulteriori passi falsi se vorranno guadagnarsi un posto nei Play-Off.

Traguardo, quest’ultimo, più vicino per il Cuore di Mamma Cutrofiano, svegliatosi improvvisamente dopo un “lungo digiuno” di risultati. La squadra di coach Antonio Carratù giovedì scorso si è sbarazzata della Sigel Marsala (3-0) e poi, nel posticipo di ieri sera, ha guadagnato un prezioso punto contro un Eurospin Pinerolo ancora in cerca della sua vera identità. Torna in zona Play-off anche il Volley Soverato, che in casa non ha lasciato scampo alla Sigel Marsala, superata con un netto 3-0.

La Pool Salvezza, invece, ha già emesso i suoi verdetti: l’Olimpia Ravenna si qualifica per i Play-Off per la promozione in A1, mentre l’Exacer Montale retrocede in serie B1. Le ultime gare ancora in programma, infatti, non potranno sovvertire le sorti, ma solo allungare una seconda fase che in questa Pool avrebbe dovuto prevedere un meccanismo più accattivante. Per la cronaca dell’ultimo turno, l’Olbia si è preso il “lusso” di andare a vincere (1-3) in casa di un Ravenna già con la testa ai Play-off.

Notizie positive anche per il Cus Torino, che ha superato il Talmassons anche in trasferta, ma questa volta solo al tie-break. Successo netto del Martignacco (3-0) in casa contro il Montale, che ha condannato le modenesi di Castelnuovo Rangone alla retrocessione matematica. Con una partita ancora da giocare, infatti, la squadra di Ivan Tamburello non è più in grado di raggiungere il Montecchio o quanto meno di avvicinarsi ad un punto. Situazione quest’ultima che avrebbe consentito di disputare la gara di Play-out.

Martignacco che ieri sera è sceso nuovamente in campo per affrontare l’Olbia, in un match concluso con la vittoria al tie-break della squadra sarda. Da ricordare che domani alle ore 18 sono in programma i recuperi di Pool Promozione Vallefoglia-Pinerolo e S.G. in Marignano-Sassuolo e per la Pool Salvezza l’anticipo Cus Torino-Montecchio. Giovedì, infine, sempre alle ore 18, sarà la volta di Ravenna-Club Italia. Di seguito il consueto quadro con i risultati, la classifica aggiornata e il prossimo turno:

RISULTATI 4^ GIORNATA DI RITORNO – POOL PROMOZIONE

Meg. Vallefoglia A&S Roma 3-0 S.G. Marignano Lpm Mondovì 2-3 Cdm Cutrofiano Eur. Pinerolo 2-3 Volley Soverato Sigel Marsala 3-0 Cbf Macerata G.W. Sassuolo 3-0

LA CLASSIFICA DI POOL PROMOZIONE

Pos Squadra Gare giocate Punti 1 A&S Roma 7 59 2 Lpm Bam Mondovì 7 56 3 Cbf Macerata 8 52 4 Meg. Vallefoglia 6 50 5 Eur. Pinerolo 7 46 6 Sigel Marsala 7 43 7 Cdm Cutrofiano 8 42 8 Volley Soverato 8 40 9 G. W. Sassuolo 6 37 10 S.G. Marignano 4 34

5^ GIORNATA DI RITORNO – POOL PROMOZIONE - 25/04/21



A&S Roma Cbf Macerata - Lpm Mondovì Volley Soverato - Eur. Pinerolo Meg. Vallefoglia - Sigel Marsala Cdm Cutrofiano - G.W. Sassuolo S.G.Marignano -

RISULTATI 4^ GIORNATA DI RITORNO - POOL SALVEZZA

Martignacco Exacer Montale 3-0 Olimpia Ravenna G.H. Olbia 1-3 Cda Talmassons B. Cus Torino 2-3 Ipag Montecchio Club Italia Crai 28/04

RIPOSA: Futura Giovani Volley Busto Arsizio

LA CLASSIFICA DELLA POOL SALVEZZA

Pos Squadra Gare giocate Punti 1 O. Ravenna 9/10 41 2 F. Busto Arsizio 7/8 35 3 Martignacco 9/10 35 4 G. H. Olbia 8/8 32 5 Cda Talmassons 8/10 31 6 B. Cus Torino 7/8 28 7 Club Italia Crai 7/8 23 8 Ipag Montecchio 8/10 14 9 Exacer Montale 7/8 8

5^ GIORNATA DI RITORNO - POOL SALVEZZA - 25/04/21

Cus Torino Ipag Montecchio 21/04 Exacer Montale Olimpia Ravenna - F. Busto Arsizio Cda Talmassons - Club Italia Crai I. Martignacco -

RIPOSA: Geovillage Hermaea Olbia