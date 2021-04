Volley femminile: en plein di vittorie per la Bosca Cuneo Granda Volley

Erano cinque le gare in programma nel fine settimana, con sette squadre della Bosca Cuneo Granda Volley che avrebbero dovuto scendere in campo. Il condizionale, in questo caso, è d’obbligo. Due gare, infatti, non sono state disputate con vittorie assegnate a tavolino alle compagini biancorosse per rinuncia da parte delle sfidanti.

En plein di vittorie nelle rimanenti tre gare, due delle quali disputate alla Ex Media 4 con protagoniste esclusivamente cuneesi per altrettanti derby.

Vittorie a tavolino per l’Under 19 e per l’Under 15 ‘verde’: entrambe le formazioni cuneesi avrebbero dovuto affrontare il Volley Saluzzo. Vittoria in trasferta, invece, per l’Under 17 ‘rossa’ che riparte sfidando proprio il Volley Busca, l’ultimo avversario affrontato prima del lockdown: medesimo il punteggio, gara sempre condotta delle ospiti, situazione ideale per consentire alla panchina di far ruotare tutti gli effettivi, provando variegate soluzioni tecniche, utili nel prosieguo della stagione. Sono le ragazze di coach Peron ad imporsi nel derby cuneese del campionato Under 15. La squadra ‘rossa’ supera 3-0 quella ‘gialla’, guidata da coach Guerriero, ad una buona prestazione, fondata su un servizio efficace ed una discreta fase di ricostruzione. Sfida tra i coach Guerriero e Violino nel campionato Under 13: la squadra ‘rossa’ ha la meglio su quella ‘gialla’, grazie ad un risultato finale severo ma caratterizzato da numerose fasi di equilibrio tra due formazioni che si sono sfidate a viso aperto.

«Purtroppo una ripartenza a singhiozzo – commenta Luca Di Giacomo, presidente della Granda Volley Academy –: le nostre atlete, dopo lunghi mesi di allenamenti, mai interrotti, sentono la necessità di confrontarsi in gare ‘vere’ ed hanno subito risposto ‘presente!’ alla ripartenza, grazie ad importanti sforzi organizzativi e rigidi protocolli. L’agonismo è l’ingrediente indispensabile nel percorso che completa la crescita delle giovani promesse biancorosse. Ci auguriamo che nelle prossime settimane i campionati possano riprendere a pieno ritmo, garantendone il regolare proseguimento. Nell’immediato presente dell’Academy c’è la volontà di chiudere nel migliore dei modi un’annata complicata, nel prossimo futuro una bella sorpresa: l’Academy Summer Camp 2021 si svolgerà al mare! Nelle prossime settimane comunicheremo ufficialmente i dettagli dell’iniziativa, ma preannunciamo che le due settimane di attività si svolgeranno a Loano dal 5 al 17 luglio».

Ecco nel dettaglio risultati e tabellini della scorsa settimana:

Under 19 (girone D) – ottava giornata

Venerdì 16 aprile 2021

VOLLEY SALUZZO EXPERT CHIALE - BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY 0-3 (0-25 / 0-25 / 0-25)

Under 17 (girone C) - ottava giornata

Domenica 18 aprile 2021

A.S.D. VOLLEY BUSCA BLU - BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY ROSSA 0-3 (14-25 / 18-25 / 20-25)

Bosca Cuneo Granda Volley Rossa: Battistino (C), Testa, Andreetto, Giuliano, Ulligini, Sordo, Scialanca (L), Revello, Baldizzone, Montabone, Basso, Donadei, Bernardi (L). All.: Giordanetto; Vice All.: Petrelli; Dir. Acc.: Ulligini.

Under 15 (girone C) - ottava giornata

Sabato 17 aprile 2021

BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY VERDE - VOLLEY SALUZZO COBOLA.IT 3-0 (25-0 / 25-0 / 25-0)

Under 15 (girone D) - ottava giornata

Sabato 17 aprile 2021

BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY ROSSA - BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY GIALLA 3-0 (25-4 / 25-4 / 25-13)

Bosca Cuneo Granda Volley Rossa: DeCarlini (C), Revello, Palladino, Cattaneo, Cassini, Merlati, Basso, Viglietti, Oliva, Giubergia (L), Gabrieli (L); All.: Peron. Dir. Acc.: Gastinelli.

Bosca Cuneo Granda Volley Gialla: Fontana (C), Ferrua, Gigliotti, Guerriero, Tomatis, Merola, Musotto, Giobergia, Re, Bellino. All.: Guerriero. Dir: Acc.: Quaranta.

Under 13 (girone A) - ottava giornata

Domenica 18 aprile 2021

BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY ROSSA - BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY GIALLA 3-0 (25-20 / 25-16 / 25-19)

Bosca Cuneo Granda Volley Rossa: Brignone (C), Mastrangelo, Cantamessa, Cassino, Cravanzola, Bortolamasi, Bergese, Bernardi, Introzzi, Marchisio. All.: Violino. Dir: Acc.: Monge.Bosca Cuneo Granda Volley Gialla: Pascale (C), Chiapello, Levico, Ruggiero, Rosso, Fornero, Shehu, Lingua, Martini, Pascale, Valenzano. All.: Guerriero. Dir: Acc.: Quaranta.

Ecco nel dettaglio il calendario delle prossime gare:

Under 19

Lunedì 19 aprile 2021 – nona giornata

BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY - LIBELLULA NEROSTELLATA (ore 20.30, Cuneo, Ex Media 4)

Under 17 (girone C) Mercoledì 21 aprile 2021- settima giornata (recupero gara)

BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY ROSSA - MON VI VOLLEY (ore 20.30, Cuneo, Ex Media 4)

Domenica 25 aprile - nona giornata

ASD CENTALLO VOLLEY - BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY ROSSA (ore 10.00, Centallo, Palazzetto Comunale P.zza Don Gerbaudo 16)

Under 17 (girone D)

Domenica 25 aprile 2021 - nona giornata

V.B.C. DOGLIANI ASD - BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY GIALLA (ore 10.30, Dogliani, Palazzetto dello Sport Viale della Rimembranza)

Under 15 (girone C)

Lunedì 19 aprile 2021 - settima giornata (recupero gara)

LPM EGEA MONDOVÌ- BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY VERDE (ore 20.30, Mondovì, PalaItis Via di Curazza, 6)

Sabato 24 aprile 2021- nona giornata

CRF-VGT FOSSANO 15F - BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY VERDE (ore 15.30, Fossano, Palazzetto Salesiani via San Francesco D’Assisi)

Under 15 (girone D)

Sabato 24 aprile 2021 - nona giornata

BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY GIALLA - ASD CENTALLO VOLLEY(ore 15.30, Cuneo, Ex Media 4)

Sabato 24 aprile 2021 - nona giornata

VICOFORTE VOLLEY CEVA BAM - BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY ROSSA (ore 15.30, Vicoforte, palestra Comunale Via al Santuario)

Under 13 (girone A)

Domenica 25 aprile 2021- nona giornata

CRF EGEA - BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY ROSSA (ore 14.30, Cervere, Palestra Comunale Scolastica, Via Adua)

Domenica 25 aprile 2021- nona giornata

BOSCA CUNEO GRANDA VOLLEY GIALLA - VILLANOVA VOLLEY(ore 15.30, Cuneo, Ex Media 4)