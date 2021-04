Bra: continuano lavori in via Principi di Piemonte

È destinato a protrarsi fino ai primi giorni di maggio l’intervento di manutenzione nella parte centrale di via Principi di Piemonte. Dopo un periodo di stop necessario per il consolidamento della pavimentazione sistemata durante la prima fase dei lavori, a partire dal il cantiere verrà spostato lungo la corsia destra della strada, in direzione di via Fratelli Carando. Durante tutto l’intervento la viabilità verrà garantita mediante un senso unico alternato. Le modifiche temporanee alla viabilità saranno indicate da apposita segnaletica in loco.