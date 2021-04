La soddisfazione di Demarchi e Gagliasso (Lega) per l'apertura del casello di Marene

Aprirà domani mattina alle 8 il nuovo casello autostradale d’ingresso all’autostrada A6 Torino-Savona, a Marene.

“Come avevo accennato nella seduta del consiglio comunale di Saluzzo a febbraio - commenta il consigliere della Lega Salvini Piemonte Paolo Demarchi - l’apertura del casello A6 di Marene ha rispettato i tempi previsti, questo ingresso avvicina il saluzzese al raccordo autostradale con la Liguria e verso l’A21 e rappresenta il primo di una serie di passi per far uscire l’area pedemontana dall’isolamento viario. Inoltre, molto importante per il saluzzese, la Sp 589 Saluzzo-Pinerolo e la Sp 662 Saluzzo-Savigliano passano all’Anas, che ha capitolati importanti per effettuare lavori di manutenzione come la bitumatura.”

“Il casello di Marene – continua il consigliere regionale Matteo Gagliasso, esponente del Carroccio eletto nella Granda - dal 2007 era chiuso, e il territorio saluzzese e saviglianese ne richiedeva la riapertura. Un vantaggio per le aziende e per i cittadini che andrà a diminuire, anche se di poco, i chilometri percorsi ma che impatterà positivamente sull’ inquinamento e sul traffico locale, eccessivamente congestionato”.