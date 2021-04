Racconigi si prepara al Giro d'Italia: partite le asfaltature sulla strada regionale 20

Partite le asfaltature sulla strada regionale 20 nel concentrico di Racconigi grazie al coinvolgimento della Provincia di Cuneo.

Gli interventi interesseranno il tratto su cui transiterà il Giro d’Italia il prossimo 9 maggio.

“Continua la massiccia opera di asfaltatura sul territorio in questo caso grazie alla Provincia, al presidente Borgna e al vice Manavella. Si fa un intervento significativo su una strada che ne aveva grande necessità, a seguire ci saranno ulteriori tratti per la campagna primaverile estiva” commenta il sindaco Valerio Oderda.

Il Giro d'Italia proveniente da Casalgrasso entrerà in città alle ore 12.30 dalla strada provinciale 30 percorrendo via Regina Margherita, piazza Carlo Alberto, via Umberto I, proseguendo in direzione Carmagnola sulla provinciale 20.