Volley maschile: BAM Mercatò Cuneo, weekend ok

I biancoblù della Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo escono vincenti da tutti i confronti in calendario.

In Serie C Cuneo si aggiudica a punteggio pieno il match casalingo con Asti, così come l’U17 Bianca in trasferta ad Alba e l’U15 nel derby cuneese con i cugini della compagine Bianca. Trionfa anche l’U15 Rossa al tie-break contro la formazione albese.

Serie C

Lo starting six di Cuneo: Trinchero palleggio, Bertolino opposto, Falco e Giokicaj centro, Vergnaghi e Agapitos schiacciatori; Giordano (L).Coach Arduino ha schierato: Aime palleggio, Casalone opposto, Pasero e Montrucchio al centro, Picasso e Pagano schiacciatori; Risso (L).

Al termine dell’incontro coach Giorgio Salomone: «Partita a senso unico caratterizzata dai numerosi errori dei nostri avversari. Sono soddisfatto dell’approccio. In settimana dovremo lavorare con grande determinazione, perché sabato ospiteremo Alba che ci aveva battuti nella prima giornata d’andata».

Il prossimo appuntamento della Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo sarà sabato 24 aprile alle ore 18.00 al PalaITIS di Cuneo contro il Mercatò Alba. La partita si svolgerà a “porte chiuse” e sarà trasmessa in Diretta streaming sul Canale YouTube CUNEO VOLLEY TV.

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo – Hasta Volley 3-0 (25-16/25-17/25-16)

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo: Trinchero 3, Bertellino 4, Falco 2, Gjockikaj 8, Vergnaghi 10, Agapitos 16; Giordano (L); Pellegrino 1, Costanzo, Quaranta 1. N.e. Rado.All.: Giorgio SalomoneAiuto All.: Daniele Vergnaghi e Gianpiero Tassone Arbitro: Daniele Aimale.

Under 17

Lo starting six Cuneo Bianca: De Lucia palleggio, Delfino opposto, Vesuvio e Coppa centro, Cavallo e Cordero schiacciatori; Giordano M. (L). Coach Giovanni Tavella: «Bella partita dei nostri ragazzi, che sono riusciti a mettere in pratica nuovi schemi provati in settimana e permettere agli allenatori di far giocare tutti gli atleti convocati.Miglior giocatore dell’incontro, il palleggiatore De Lucia, grazie anche alle numerose ricezioni da parte dei liberi».

Il prossimo appuntamento della Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Bianca sarà Giovedì 29 aprile alle ore 20.45 in trasferta a Canelli. La Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Rossa, invece, scenderà in campo domenica 25 aprile alle ore 10.00 in casa del Villanova/vbc Mondovì.

Mercatò Alba - BAM Mercatò Cuneo Bianca 0-3 (14-25/16-25/18-25)

Under 15

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Bianca – Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Blu 0-3 (17-25/23-25/22-25)

Revolution – Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Rossa 2-3 (25-23/22-25/25-22/21-25/12-15)

Lo starting six di Cuneo Rossa: Marino e Vergnaghi doppio palleggio, Arnaudo e Costanzo centro, Bellanti e Pellegrino schiacciatori; Rocchia (L). Coach Samanta Feula e Marco Garro al termine della gara: «Partita straordinaria dei cuneesi che si impongono 3-2 in casa della Revolution con una rimonta a dir poco pazzesca! Siamo molto contenti per essere riusciti a raddrizzare una partita che sembrava persa, ma come ormai abbiamo imparato da tempo, finché non si fa l'ultimo punto la partita non è finita. I ragazzi ci hanno creduto e hanno messo in campo cuore, grinta e voglia di vincere nonostante le defezioni che abbiamo avuto e i vari stop. Certo, ci manca ritmo gara, ma solo giocando acquisiremo sempre più sicurezza nei nostri mezzi. Questa vittoria vale doppia, considerando che l'anno dell’U13 gli astigiani giocarono una finale regionale arrivando secondi e meritandosi un posto ai nazionali, mentre noi quell'anno ci qualificammo 15° e 20° regionali e lo scorso anno perdemmo di misura con un 3-0 secco sempre in casa loro. Questo weekend affronteremo in casa i cugini di Mondovì, campioni provinciali in carica, che fino allo scorso anno ci sono sempre stati davanti. Cercheremo di dare il meglio di noi!».

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Bianca: De Lucia 7, Delfino 6, Vesuvio 5, Coppa 11, Cavallo 9, Cordero ; Giordano M. (L); Anfossi 3, Falco L. 5, Sciolla 11, Vigna (L).I All.: Giovanni TavellaII All.: Nadia Chiri Arbitro: Mauro Caccialupi.

I prossimi appuntamenti delle compagini U15:

- Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Bianca sarà venerdì 23 aprile alle ore 19.30 ad Alba.

- Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Blu sarà sabato 24 aprile alle ore 18.00 ad Asti.

- Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Rossa sarà sabato 24 aprile alle ore 15.00 al PalaITIS con il Villanova/vbc Mondovì.

Tutte le partite si svolgeranno a “porte chiuse”, quella casalinga sarà trasmessa in Diretta streaming sul Canale YouTube CUNEO VOLLEY TV.

Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo Rossa: Marino, Vergnaghi, Arnaudo (K), Costanzo, Bellanti, Pellegrino; Rocchia (L); Camia, Peano. N.e. Rainero. I All.: Samanta Feula. II All.: Marco Garro Arbitro: Alessandro Vincenzo Del Balzo.

Under 19

Doppio appuntamento dell’U19 Banca Alpi Marittime Mercatò Cuneo, lunedì 26 aprile alle ore 20.30 ad Alba e giovedì 29 aprile alle ore 20.15 al PalaITIS con il Villanova/vbc Mondovì.

Entrambe le partite si svolgeranno a “porte chiuse”, quella casalinga sarà trasmessa in Diretta streaming sul Canale YouTube CUNEO VOLLEY TV.