Fossano avrà un san Giovenale senza giostre in piazza Diaz

Nella festa del santo patrono della città degli Acaja, che ricorre tradizionalmente la prima domenica del mese di maggio, non saranno presenti le giostre in piazza Diaz. Il loro arriva annunciava, soprattutto per i più piccoli, l’avvicinamento della festività di San Giovenale. Rimane invece confermato il mercato rionale domenicale e quello di lunedì.



Per quanto riguarda gli appuntamenti organizzati dalla Diocesi, si rende noto che:” Vista la grave situazione, e volendo evitare ogni rischio di contagio, il programma si svolgerà unicamente in Cattedrale”. Sabato 1 maggio dunque, alle ore 15.30, verrà inaugurata una nuova teca preziosa che conterrà il busto reliquiario del Santo Patrono.



Nel giorno della prima domenica di maggio invece verrà celebrata la messa celebrata dal vescovo Mons. Piero Delbosco alla presenza dell’Abbà e dell’Abbadessa del Borgo. In conclusione alle festività, lunedì 2 maggio si terrà la messa in memoria degli amministratori e dei volontari deceduti.