L’albese Sublitex sbarca negli Usa: nuova sede in Florida per la controllata Miroglio

Sublitex, azienda del Gruppo Miroglio leader nella produzione di carte e film tecnici per stampa transfer su molteplici supporti, dai tessuti ai metalli, attiva da oltre 40 anni con una rete vendita in 50 Paesi, potenzia la propria presenza internazionale con l’apertura di una nuova sede commerciale a Miami, in Florida, Usa.



"La Sublitex America Corporation – fa sapere il gruppo in una nota – è il primo passo di un ambizioso piano di espansione internazionale che, nel triennio 2021-2024, vedrà la società approcciare nuovi mercati attraverso la creazione di veri e propri avamposti commerciali, con l’obiettivo di offrire alla propria clientela, presente e futura, un servizio sempre più efficiente, veloce e personalizzato".



"L’apertura della sede statunitense – prosegue il comunicato – si affianca a un rinnovato piano di investimenti destinati allo stabilimento produttivo di Alba, potenziato attraverso la recente creazione di un nuovo e moderno reparto di finissaggio tessuti water free, con l’obiettivo di implementare ulteriormente l’impatto sostenibile dei processi produttivi. Processi water free, recupero degli inchiostri, riutilizzo dei cilindri e riduzione del consumo energetico fanno parte dell’impegno di Sublitex a realizzare tutti i suoi prodotti nel massimo rispetto per l’ambiente".



“Con l’apertura della prima sede commerciale in Florida – afferma Giuseppe Lano, amministratore delegato di Sublitex – contiamo di espandere significativamente la nostra presenza in America, mercato in cui crediamo molto. Si tratta di un paese in cui vediamo buone possibilità di penetrazione, soprattutto per quanto riguarda il segmento dei film sublimatici per arredamento ed edilizia, in cui possiamo fornire risposte all’avanguardia grazie alla nostra divisione Architectural”.



Con i suoi prodotti e la sua tecnologia, Sublitex presidia la maggior parte dei segmenti della nobilitazione attraverso stampa transfer e pone il proprio know-how a servizio dei settori fashion, tessile, sportswear, accessoristica, edilizia e arredamento. Una strategia di differenziazione che si è negli anni rivelata vincente e che ha altresì permesso all’azienda di contenere gli effetti economici della recente pandemia e chiudere il bilancio 2020 con risultati migliori dell’anno precedente.





L’AZIENDA

Sublitex, società del Gruppo Miroglio nata nel 1976, è una delle più importanti realtà a livello mondiale nel settore della stampa sublimatica su carta transfer e film tecnici, con una produzione annua di 60 milioni di metri quadrati realizzata interamente nello stabilimento di Alba.

La sua attenzione verso le esigenze del mercato e la continua propensione all’innovazione hanno permesso a Sublitex di crescere negli anni fino ad affermarsi come azienda leader del settore. Una posizione di rilievo internazionale, arricchita dalla volontà dell’azienda di farsi promotrice di un modello di sviluppo sostenibile e responsabile, a partire dalle scelte tecnologiche.

Sublitex produce per i settori tessile/fashion, abbigliamento sportivo, accessoristica, arredamento, edilizia, proponendo ai suoi clienti, accanto alla tradizionale carta transfer per applicazione su tessuto, i prodotti Sublitouch (la nuova pellicola a effetto “rilievo” per la decorazione di infissi in alluminio), Decotrans (film stampato per la nobilitazione di alluminio e materiali sintetici), Texcover (per la decorazione di materiali architettonici e d’arredamento) e Foils (pellicole per il rivestimento tramite resine nobilitanti).

Tra gli ultimi progetti di Sublitex c’è inoltre Sublitex Urban, una collezione di tessuti in poliestere stampati attraverso processi sublimatici, dedicata al mondo del Fashion e dell’Active Wear. Con questa collezione l’azienda muove dal suo business classico dei film tecnici per abbracciare più a valle il mercato del tessuto stampato.

La sempre più ampia offerta di prodotti, l’attenzione alla qualità, la vocazione all’innovazione e la capacità di comprendere e anticipare i bisogni del mercato fanno oggi di Sublitex un partner d’eccellenza per le aziende dei settori in cui opera.