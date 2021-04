MercoledìVeg di Ortofruit: oggi prepariamo Chutney di mela e zenzero

IL PRODOTTO DELLA SETTIMANA

la mela rossa Cuneo IGP – varietà Fuji

Detta “la croccante”, è la mela dal gusto aromatico per eccellenza. La sua polpa è croccante e succosa, il suo sapore dolce e leggermente aspro. La riconosciamo dal suo colore che va dal rosso chiaro allo scuro, screziato di giallo-verde.

CHUTNEY DI MELA E ZENZERO

Tempi

1 ora abbondante



Ideale per…

l’aperitivo



Ingredienti (4 persone)

350 g di mela rossa Cuneo IGP (tipo Fuji)

1 cipolla bianca

100 g di zucchero di canna

2 cm di radice di zenzero

200 ml di aceto di mele

Procedimento

1.Lavate bene le mele (mantenendo la buccia), detorsolatele e tagliatele a cubetti

2.Pulite e tagliate anche zenzero e cipolla

3. Versate in una casseruola l’aceto e lo zucchero di canna, quindi mescolate finchè quest’ultimo non sarà completamente sciolto

4. Unite al composto ottenuto la cipolla, lo zenzero e i cubetti di mela, poi fate cuocere a fuoco lento per ca. 2 ore, mescolando di tanto in tanto

5. Il chutney sarà pronto quando l’aceto sarà evaporato e la consistenza sarà morbida

IL COMMENTO NUTRIZIONALE

a cura della Dott.ssa Elisa Strona (SIAN-Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ASL)

Un condimento molto diffuso nella cucina inglese, totalmente senza grassi, che unisce l’agrodolce al piccante e si presta per valorizzare cibi freddi e poco saporiti, così come per arricchire risotti dai gusti. Questa salsa, inoltre, è un vero concentrato di pectina, una fibra solubile presente nella mela, che forma un morbido gel nell’intestino e ci aiuta a regolarizzarne il transito. Troviamo poi lo zucchero di canna integrale, ovvero non raffinato, che regala alla ricetta il suo sapore caramellato e un rilascio di energia immediata. La delicatezza della cipolla si unisce ai benefici della sua allicina, un antibiotico naturale in grado di contrastare ulcere e gastriti. L’aroma pungente dello zenzero dà uno sprint di sapore in più e va a sostituire l’addizione di sale, così come l’aceto, oltre ad apportare la giusta punta di acidità.



Se avanza?

Riempite con la salsa chutney dei cestini di sfoglia, da ripassare 10 min al forno!