Montà d’Alba, 5 quintali di rifiuti recuperati dalle scarpate di via Morra

Un'importante operazione di pulizia quella resa possibile a Montà d'Alba grazie all’impegno di un gruppo di volontari, il cui lavoro ha consentito di recuperare 5 quintali di rifiuti e ingombranti abbandonati nelle scarpate di via Morra, strada comunale che, ai confini dell’abitato, funge da accesso ad alcuni panoramici sentieri frequentati da escursionisti e famiglie.



L'area è stata completamente ripulita grazie all’intervento dei locali gruppi dell’Anti Incendi Boschivi e della Protezione Civile, che hanno impegnato oltre dieci persone in due turni di lavoro. Al loro fianco gli operai del Comune, il personale dell’ufficio tecnico comunale, alcune ditte locali intervenute con mezzi d’opera dotati di verricelli per il recupero dei materiali e gli addetti della ditta Arborando di Racconigi, che ha impiegato personale specializzato in operazioni di tree-climbing. L'operazione è stata seguita anche dall'assessore comunale all’Agricoltura Alberto Virano.



Tutto il materiale recuperato sarà ora vagliato alla ricerca di elementi che consentano di risalire ai responsabili dell’abbandono di rifiuti, dopodiché sarà ritirato e smaltito dagli addetti del consorzio Coabser.

La zona di via Morra verrà poi delimitata e videosorvegliata grazie all’utilizzo di "smartcam", così da per scongiurare nuovi abbandoni e individuare eventuali trasgressori.



Il sindaco di Montà Andrea Cauda: "Le operazioni di pulizia e di raccolta dei rifiuti abbandonati proseguono sull'intero territorio comunale. Confidiamo nell'educazione e nel senso civico dei cittadini, perché abbandonare rifiuti nelle campagne non è solo dannoso per l'ecosistema, anche per la nostra salute".