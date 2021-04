Castiglione Falletto, pensionato ferito in un incidente all’uscita del paese

E’ stato trasportato in codice giallo al Dea dell’ospedale di Verduno l’automobilista protagonista dell’incidente verificatosi poco prima delle 8 di oggi (mercoledì 21 aprile) sulla Provinciale Alba-Monforte, appena fuori dall’abitato di Castiglione Falletto.



L’uomo, classe 1938, residente nel centro langarolo, era alla guida di una Peugeot 206 che, per cause in corso di accertamento, è finita fuori dalla carreggiata, impattando prima con la scarpata che in quel tratto sovrasta la strada, per poi andare a sbattere contro il guard-rail dalla parte opposta.



Il pensionato è stato soccorso da un équipe del 118 e dai Vigili del Fuoco intanto giunti dal Distaccamento di Alba, che hanno operato con cesoie e divaricatore per consentirgli di uscire all’abitacolo, le cui lamiere erano state piegate dall’urto.



Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di La Morra e i cantonieri del Reparto Viabilità della Provincia per la pulizia del fondo stradale.