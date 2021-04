Produttore doglianese assolto con formula piena: per il giudice non violò il sequestro

Si è concluso con una sentenza di assoluzione con formula piena il procedimento penale a carico di Orlando Pecchenino, produttore vinicolo di Dogliani che dal 2018 era imputato al tribunale di Cuneo.

Il reato contestato all’imprenditore riguardava la ‘sottrazione di cose sottoposte in sequestro’ con riferimento a 423 ettolitri di vino Nebbiolo sottoposti al provvedimento sanzionatorio dal 2016.

La vicenda scaturì in seguito di un controllo dei Nas, avvenuto nell’ottobre 2016 presso l’azienda vinicola di Dogliani, a seguito del quale era stato rilevato un eccesso di prodotto rispetto a quanto dichiarato dai titolari dell’attività. Il surplus contestato sarebbe stato circa di 123 ettolitri di Nebbiolo del 2016.

Da qui, l’illecito contestato: di quei 423 ettolitri Orlando Pecchenino ne avrebbe sottratti e poi venduti circa 9, vale a dire 900 litri per un totale di circa 800 euro. In dibattimento è emerso che i fatti contestati, si sarebbero svolti nel lasso temporale compreso fra il febbraio 2017, quando l’imputato avrebbe fatto domanda di svolgere l’attività di pressatura, e l’ingiunzione del maggio 2018, data che coinciderebbe con la richiesta di mandare il quantitativo eccedente (c.a. 123 ettolitri) in distillazione.

I legali del produttore, l’avv. Luisa Pesce e Fabrizio Mignano, durante le loro arringhe, hanno prodotto al giudice una sentenza del Tribunale di Asti che, tramite ordinanza, dichiarava illegittimo il sequestro del prodotto a cui si era proceduto nel 2016, disponendone il dissequestro, cioè la sua completa restituzione.

Altro argomento difensivo sostenuto dai legali ha riguardato alcuni errori commessi nei verbali redatti dagli ispettori durante i controlli. È risultato infatti che per sbaglio erano stati conteggiati 3 ettolitri in più e poi sottratti durante gli ulteriori accertamenti. Un altro vizio di contenuto era poi presente nel verbale di dissequestro.

“Se sommiamo a questo gli errori di accertamento e il quantitativo residuo depositato dopo la fermentazione del vino, si arriverebbe al risultato di circa 14 ettolitri di vino in meno, cioè più dei 9 hl contestati” questa la tesi difensiva avvallata dall’avv. Pesce e conclusa dall’avv. Mignano “Perchè un’azienda che fattura milioni avrebbe commesso un reato per vendere della feccia da cui avrebbe ricavato circa 800 euro?”

Dopo essersi ritirata in camera di consiglio, il giudice Emanuela Dufour è tornata in aula pronunciando sentenza di assoluzione nei confronti dell’imputato.

“Siamo molto soddisfatti dell’esito processuale. Con la formula assolutoria del fatto non sussiste, si riconosce l’assoluta estraneità del signor Pecchenino dalla contestazione addebitata”, hanno detto i due legali a fine udienza.